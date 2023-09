Jesús Adrián Romero, uno de los cantantes más importantes y consagrados de la música cristiana, se retiró de los escenarios por problemas de salud mental, según comunicó el martes a través de las redes sociales.

El sorpresivo anuncio surgió en medio de su gira musical Terrenal Tour, que llevaría por Latinoamérica. Hace poco se presentó en Ciudad Juárez, México, concierto que ahora se convierte en el último del año, según expresó el intérprete de Mi universo.

“Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole”, manifestó Romero.

PUBLICIDAD

“Hace unos días llevé a cabo en Ciudad Juárez, lo que sería el último concierto de este año. Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlos y escucharlos cantar, me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental”, compartió el mexicano de 58 años.

En el comunicado señaló que el costo de los boletos de su gira será devuelto.

COMUNICADO: En la sala de mi casa, sobre el piano, hay una foto mía. Hace días mientras pasaba frente a ella, sin... Posted by Jesus Adrian Romero on Tuesday, September 19, 2023

Los éxitos de Romero incluyen Sumérgeme, Qué sería de mí, Sentado en su trono y Tú estás aquí, que interpretó junto a Marcela Gándara, entre otros.