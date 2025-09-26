Tras el éxito de su álbum “Mercurio Retrógrado” y una exitosa gira internacional que lo llevó a presentarse ante más de 65 mil personas en Madrid, el cantautor puertorriqueño José Alfredo regresa con un nuevo lanzamiento cargado de emoción, honestidad y fuerza interpretativa.

Su más reciente sencillo, “A prueba de amor”, es un himno para todas las almas que aún creen en el amor verdadero y que, pese a las decepciones, siguen esperando un amor que permanezca, que luche y que sane.

Escrita por el propio artista y producida por el ecuatoriano Jesús Jara, la canción marca una nueva etapa sonora para José Alfredo: más íntima, vulnerable y profundamente real. “A prueba de amor”, cuyo lanzamiento viene acompañado de un videoclip, combina la melancolía de la balada pop con letras viscerales que reflejan la experiencia de amar en tiempos de prisa y superficialidad.

“Esta canción es una de esas historias que se me quedaron por contar tras ‘Mercurio Retrógrado’. Quise escribirle a quienes no se rinden, a los que eligen quedarse, a quienes prefieren un amor que arda a uno que desaparezca”, explicó el artista en comunicado de prensa.

“No es una canción que escribí por alguien ni por algo que me pasó, es una declaración de lo que yo quiero en mi vida: un amor que se quede. Nace de mi ya famoso lema en redes sociales: ‘si me rompen el corazón, yo hago una canción’. Esta es mi forma de honrar ese deseo genuino de un amor que no huya, que no tema quedarse”, añadió.

“A prueba de amor” ya está disponible en todas las plataformas digitales.