Ni la edad, ni el tiempo, ni las circunstancias de la vida, los impediría para llevar un respiro de vida a través de la canción.

José Nogueras y Bobby Cruz unen sus voces para afirmar su deseo por un mundo más armonioso en tiempos difíciles con el tema “Yo soy tú, tú eres yo”.

Nogueras se encontró con el “Rey de la salsa brava” el pasado mes en la ciudad de Miami, donde llegaron a trabajar el más reciente proyecto que persigue manifestar empatía en momentos donde parece que la polarización es la orden del día. El veterano cantautor compartió con Primera Hora sentirse satisfecho de lograr esta colaboración con el hormiguereño, a quien conoció durante una cena que realizó un amigo productor desde la “Sultana del Oeste”, mientras se celebraba los Juegos Centroamericanos en 2010.

PUBLICIDAD

Ambos cantantes se encuentran en el estudio por primera vez tras 15 años de haberse conocido durante los Juegos Centroamericanos en Mayagüez. ( Suministrada )

“Estoy muy consciente de las bondades, la forma de ser, el tipo de humildad que a mí me gusta para cuando me toca trabajar con figuras como Andy Montañez, Cheo Feliciano, Gilberto Santa Rosa, gente que son sencillas, de manera que yo pensé primero en esa parte, y segundo, desde su perspectiva de vida, como hombre cristiano, como pastor, como hombre humilde, pensaba que la canción tenía que ser cantada con alguien que practicara, que tuviera esta visión de que ‘yo soy tú, tú eres yo’”, sostuvo.

¿Pero qué significa este lema? El mayagüezano aseguró que el mismo se trata de una simple hazaña, ser capaz de ponerle en los zapatos de otros.

“Cuando vamos ante una situación, llegamos con un familiar a sala de emergencias, pero nos sorprende que hay dos personas que llegaron gravemente heridas, y lo primero que nos sucede a nosotros es pensar que hay que darle paso a esas personas porque llegó gravemente herido, te entra a ti el amor que vive en uno, se activa la empatía”, resaltó. “Para cantar con empatía, tienes que estar con gente empática, y ese es el señor Bobby Cruz”.

Cruz, por su lado, manifestó su satisfacción por reencontrarse con el intérprete de “No quieren parar” y “Dame la mano, paloma” luego de 15 años, un momento que asegura no acordarse mucho al tratarse de un encuentro repentino y efímero.

“Cuando yo lo vi ahora otra vez, no recordaba, y le dije: ‘de oídos, había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven, proque quién no conoce a José Nogueras, por su trayectoria, sus composiciones, y todo lo que ha hecho. Y cuando me dijeron que José quería hacer una canción conmigo, yo dije: ‘guau, para mí, es un privilegio cantar con ese señor’, ya que no me recordaba haberlo conocido”, respondió el salsero, quien adelantó que, en conjunto con el tema nuevo, ambos se encuentran trabajando en una producción discográfica, así como un video musical.

PUBLICIDAD

“Hemos pasado bastante tiempo juntos, ahora lo conozco mejor y me siento más orgulloso ahora que él haya pensado en mí para esta producción”, indicó la voz de éxitos como “Sonido bestial” y “Agúzate”.

Nogueras, por otro lado, manifestó su satisfacción por el nuevo proyecto, resaltando que la misma salió con mucha naturalidad, como si el junte fuese por “orden divino”

“El amor no se compra en las tiendas, para todo se ha hecho tarjetas de crédito, para todo hay maneras diferentes de comprar, hay inteligencia artificial, pero el amor nunca lo podrá ser. La inteligencia que a mí me gusta es la inteligencia creativa. Al eso ser así, nadie puede fingir lo que es”, expresó el artista.

“Yo soy tú, tú eres yo” estrena el 18 de julio.