El cantante puertorriqueño Joseph Fonseca celebró el Día de las Madres con un concierto a casa llena este pasado sábado en la Claro Space, donde cientos de personas disfrutaron de una noche de música y baile.

El espectáculo reunió a madres, familias y grupos de amigos que se dieron cita en el venue inmersivo ubicado en Bayamón para cantar y bailar al ritmo de los éxitos del intérprete.

Durante la velada, Fonseca repasó varios de los temas más populares de su carrera, manteniendo al público de pie durante gran parte de la noche en un ambiente festivo y familiar.

“Fue una noche muy especial, llena de alegría y mucho cariño para todas las madres que se dieron cita. Ver a tantas familias disfrutando y celebrando juntas hizo de este concierto algo inolvidable”, expresó el artista tras la presentación.

El evento fue producido por Oro Entertainment y Chucky Enterprises.

Joseph Fonseca. ( Suministrada )

La noche también contó con las presentaciones de Yashira Estrella y su agrupación Ynnovación, además del dúo SOLEYLIS, quienes estuvieron a cargo de abrir el espectáculo y animar al público desde tempranas horas.

La presentación se realizó en la Esfera de Claro Space, considerada el primer venue inmersivo de este tipo en Puerto Rico.