“Súperpompea’o” por llevar su flow a la fiesta.

Eso dejó saber el cantante urbano Jovaan, quien será el artista emergente que llevará sandunga y reguetón a la cuarta edición de La Feria en Cataño, que tendrá lugar una vez más en el frente marítimo del municipio el próximo 6 y 7 de diciembre.

El novel artista se unirá a figuras como Tripandero, Christian Alicea, Plenaleao, Algarete, Rabanes, Plerrero y Yan Block para encender el primer día de la actividad presentada por Bacardí con una oferta que muestra la diversidad musical que se está dando hoy día en la Isla del Encanto.

“Yo soy un muchacho de Yabucoa, yo soy de campo, que gusta de todo lo que tenga que ver con cultura puertorriqueña, todo lo que está pasando con el escenario de la música, estoy súperpompea’o”, contó el exponente urbano en entrevista telefónica con Primera Hora.

Jovaan asegura encender el Frente Marítimo de Cataño con su presentación en el primer día del sábado. ( Suministrada )

Jovaan, quien ha colaborado con figuras como De la Rose, Lyanno y Jay Wheeler, aseguró que, a sus 24 años, no tiene recuerdos de asistir a la actividad anual que se realiza desde el proclamado “Pueblo de los Lancheros”, pero sí sabe del mismo por su mamá, quien llegó a darse la vuelta por la destilería cuando la feria se realizaba allí.

Ahora el boricua no solo está listo para darse la vuelta y gozar de los talentos locales que dirán presente al evento multitudinario que recibió casi 200,000 el año pasado, pero también está puesto para llevarle al público, especialmente a la “muchachería”, su oferta musical que combina R&B, trap y reguetón.

“Esto ha sido una cultura que se ha ido inculcando en los últimos años y así mismo como lo es la salsa y la trova, es algo que está impactando a la juventud y eso es lo que me quiero enfocar en este tiempo de mi carrera. Así que espero que mis fanáticos, y la muchachería que me escucha, se lo disfrute”, destacó Kevin Jován Burgos Díaz, nombre de pila del intérprete, quien reveló que siempre fue un aficionado de la música urbana, pero que su interés se maximizó cuando inició la vida universitaria.

“Ver un mundo diferente y experimentar con muchas nuevas cosas me abrió las puertas en la música, porque siempre fui fanático, pero nunca me veía yo mismo como artista haciéndolo, y ahí fue que me di el gusto de poder hacerlo, y me lo tomé súper en serio, de una”, destacó el exponente, quien dice que con sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento llegó a los oídos de White Lion Records, dándole forma a su trayectoria en el género.

A preguntas de Primera Hora, Jovaan destacó que, aunque se encuentra bien enfocado en continuar su desarrollo musical en ascenso, nunca descartaría meterle a la salsa y la bachata en un futuro.

“Yo estoy abierto a cualquier cosa, cuando sea la etapa de llevarlo a ese nivel, ahí lo voy a hacer” dijo el artista, quien afirma que irá “con presencia escénica, buena música y el mejor ímpetu” a la Feria.

Jovaan llevará su flow el próximo sábado a la fiesta, pero la cosa no acaba allí pues al día siguiente, el evento continuará con la Competencia de Trovadores Pico a Pico, seguida de las actuaciones de Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante, Grupo Manía y el gran cierre con La Sonora Ponceña.