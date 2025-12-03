En plena temporada navideña, este dúo está bien puesto para probar su orgullo patrio de “pico a pico”. Julio César Sanabria y Willito Otero se juntan para celebrar su puertorriqueñidad en un duelo de trova y salsa con el nuevo tema “Soy más boricua que tú”.

Con el fin de arrancar la época festiva en la Isla del Encanto, los cantantes unieron sus voces en una producción que inmortaliza el poder la música popular puertorriqueña y la sabrosura del género tropical para demostrar el amor por su identidad nacional, la cultura y su gente.

“Willito representa lo que es ser un sonero y yo mantengo lo que es la cultura, la tradición, la música autóctona, que ya llevamos 45 años haciendo esto que amamos. Y nos juntamos a Willito para llevar lo que es un ‘pico a pico’ de trovadores, que era una costumbre que siempre estuvo en las montañas de Puerto Rico hace 100 años, pero que luego comenzó a dar la vuelta alrededor de la Isla”, destacó Sanabria.

Otero, por su parte, asegura que unirse con Sanabria representa un regreso a lo que hacía desde los cinco añitos, pero con el “swing” que ha cultivado por los últimos 24 años en la música tropical.

“Mucha gente me pregunta por qué me fui a la salsa y eso lo tocamos en esta ‘controversia’, porque Julio César dice que es más boricua que yo porque es trovador, pero le refuto yo que la montaña me dio mi corazón de sonero, porque en el soneo también está la improvisación, que es lo más que llevamos los trovadores”, compartió el intérprete, quien resaltó que luego de tres años pudieron colar este junte en sus agendas y llevar sabor y folclor en este número.

“Esto lo hicimos bastante fluido, a nivel que la composición terminó siendo de ambos, porque aunque llevamos unas décimas todo lo llegamos a improvisar en el estudio y resaltamos el puertorriqueñismo no solo de los que vive en la Isla, sino de los que est’sn fuera de nuestro archipiélago”, resaltó Otero.

Sanabria manifiesta su alegría de mantener la tradición viva en esta producción, que se da al momento que continúa celebrando 45 años de trayectoria que arrancaron con un homenaje dedicado a los compositores Luis Miranda, “Pico de Oro”; y Florencio Morales Ramos, mejor conocido como “Ramito”.

El trovador también expresó su alegría por lanzar este sencillo en momentos en que ser puertorriqueño tuvo protagonismo a nivel internacional con figuras como Bad Bunny y Rauw Alejandro en los álbumes “Debí tirar más fotos” y “Cosa nuestra: Capítulo 0″, respectivamente.

“Yo siempre soñaba que nuestro cuatro puertorriqueño y nuestra música puertorriqueña alguien lo catapultara a nivel mundial, siempre soñe que grandes artistas como Ricky Martin, Chayanne, Tommy Torres, lo hicieran. Pero jamás me imaginé que el género urbano iba a ser esa vitrina de nuestro cuarto puertorriqueño, de nuestra bomba, de nuestra plena, y de nuestras tonadas”, sostuvo el boricua. “Al César lo que es del César y si lo hicieron bien, ¡hay que aplaudirlos! Toda música que se pueda fusionar para catapultarla al universo nos hace una vitrina mundial, musicalmente hablando; nos da la oportunidad no solo a los trovadores, a los folcloristas, de mostrar lo que somos como puertorriqueños", agregó.

El tema “Soy más boricua que tú” está disponible en todas las plataformas digitales, y cuenta con un pintoresco video musical filmado en Hacienda la Colina en Dorado.

