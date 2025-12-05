Dos de e los tríos más influyentes de Latinoamerica y Puerto Rico, el Trío Los Panchos y el Trío Los Condes presentarán en el Centro de Bellas Artes de Santurce el concierto “Doble amor” el 7 de febrero a las 8:00 p.m.

“Para Mellado Productions es un honor presentar este concierto con ambos tríos, que son considerados líderes en la música latina. El Trío Los Panchos es uno de los pioneros del bolero romántico, han sido embajadores de la música en todo el mundo durante más de 70 años. Y el Trío Los Condes es una agrupación con más de 50 años que han lanzado numerosas canciones que se han convertido en ‘hits’ ”, indicó Josantonio Mellado, productor del evento.

Tanto Los Panchos como Los Condes han sido reconocidos por su legado, sirviendo de inspiración a nuevas generaciones. Ambos tríos han roto fronteras generacionales y continúan por lo que se convierten en las agrupaciones más importantes de la músical latina.

“En este concierto ‘Doble amor’, el público asistente saldrá con su corazón conquistado con la armonía vocal y melodías románticas del Trío Los Panchos y Los Condes” finalizó Mellado.

Los boletos están disponibles en Ticketcenter, BUYATIX y en la boletería de Bellas Artes.