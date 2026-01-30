En un encuentro musical sin precedentes, dos de las voces más influyentes de la música latina, Maluma y la cantautora Kany García, unen sus talentos para lanzar “1+1”, una vibrante salsa romántica que invita a vivir el amor sin complejos.

Se trata de una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras. Con una letra fresca y audaz, la canción propone un juego de seducción donde se deja “la culpa fuera de la habitación” para “resolver la ecuación” del amor y el deseo. La inconfundible voz de Maluma, con su sello característico, se entrelaza con la profundidad lírica y emotiva de Kany García, creando una química vocal palpable y cautivadora.

Este tema representa una conexión cultural única entre Colombia y Puerto Rico, impregnada de autenticidad y sabor, que refleja la riqueza y diversidad de la música latina.

El video musical nos presenta una obra visual que complementa perfectamente el espíritu de la canción teniendo como base la creación de una “bandeja paisa” con una energía rápida y analógica, llena de gestos, texturas y movimientos rítmicos que hacen parte del compás musical.

El video nos sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa.

“1+1” es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y “nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”, expresa Maluma.