La cantante colombiana Karol G abrirá una nueva función para su concierto en el Estadio Hiram Bithorn. El show se llevará a cabo el próximo viernes 10 de marzo de 2023. Esta será la tercera y última función, y se añade a sus espectáculos pautados para el 11 y 12 de marzo en el mismo recinto.

La venta de boletos para esta tercera función comienza el mañana, viernes, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com.

Este será un espectáculo bajo la producción de Move Concerts Puerto Rico y Noah Assad Presents.

Recientemente, Karol G estrenó “X si volvemos” acompañada por The King of Bachata, Romeo Santos. Esta canción llegó poco después de que la ganadora del Latin GRAMMY anunciara su cuarto álbum, “Mañana Será Bonito”. El anuncio del lanzamiento estuvo acompañado de un corto video alegre en el cual al Karol sentirse triste llama al servicio atendido por niños, que le dan indicaciones para ser feliz. Representando un tiempo difícil e íntimo en su vida, el título del álbum deriva de una frase que se repetía a sí misma cuando las cosas no iban tan bien, “mañana será bonito”.

Además, la estrella obtuvo la gira norteamericana más taquillera de una artista Latina en todos los tiempos y clasificó en la lista de Pollstar de las 10 giras más exitosas en el mundo con su “$trip Love Tour”.