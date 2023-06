Karol G sigue fascinando y encantando al público mundial luego de establece un nuevo récord durante una presentación musical que realizó en Nueva York para un programa de televisión estadounidense.

En las últimas horas, la paisa -que se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas del mundo tras el lanzamiento de su álbum más reciente, Mañana Será Bonito- interpretó su éxito TQG en la Citi Concert Series del “Today Show” de la cadena televisiva NBC, donde otros artistas de talla mundial se han presentado en la intemperie de “la Gran Manzana”.

No obstante, la megaestrella logró establecer una marca de audiencia que otras figuras no han podido lograr. Según los presentadores del programa matutino, la Policía de Nueva York destacó que, durante su participación, llegaron a agruparse 15,000 personas, por lo que tenían la expectativa de que cualquier cosa podía ocurrir en este evento.

#EsTendencia: Karol G ha roto récord de asistencia en toda la historia del Today Show 😳



La Policía de NYC 🗽 confirmó que hay más de 15.000 personas en el lugar para verla cantar en el famoso programa matutino.



WOW 🔥

pic.twitter.com/HzfMj1kHwf — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) June 30, 2023

”Estoy aquí desde las cuatro de la mañana, no he desayunado ni comido, todo sea por Karol G”, “Es para mí un sueño estar acá, no he ido a trabajar solo por estar aquí”, comentaron algunas fans de la cantante colombiana que se encontraban a la espera de poder ver de frente a su artista.

Además, se tiene que recalcar que este récord solo lo tiene la artista, pues pudo acoger a personas de todas partes del mundo, las cuales se reunieron al aire libre para poder escuchar a la intérprete después de que había anunciado su retiro momentáneo de los escenarios.