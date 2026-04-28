El maquillaje no se corre, las plataformas no pesan y el fuego nunca se apaga. Así serán los conciertos de KISS en el futuro.

Después de 50 años dominando los escenarios como el “El más grande espectáculo sobre la Tierra”, los miembros de KISS colgaron sus uniformes de cuero para despedirse de los escenarios en diciembre de 2023.

Pero eso no significaba el fin. Cocinaban un nuevo capítulo para extender su música, energía y excentricidad en vivo “para siempre”.

A pesar del retiro, y con eso de los “come backs”, los septuagenarios miembros de la banda volvieron a presentarse en diciembre del 2025 en el Madison Square Garden de Nueva York y allí Paul Stanley y Gene Simmons presentaron a sus sucesores: los avatares digitales que mantendrán viva a la banda, aun después que ellos hallan partido del plano terrenal. Y en las pasadas semanas, la banda y sus socios en este viaje tecnológico —la empresa de efectos visuales de George Lucas, Industrial Light & Magic (ILM), en sociedad con la firma sueca Pophouse Entertainment (responsables del show ABBA Voyage en Londres)— han revelado los detalles de lo que será ese proyecto que marcará un hito en su transición.

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De un lado, KISS confirmó oficialmente que la residencia de los avatares debutará en Las Vegas en 2028. Pero lo más impactante resultó ser que más allá de ser un show de éxitos de los músicos de carne y hueso, los avatares presentarán música nueva inédita que han grabado para estos shows digitales.

En declaraciones a medios como Metalgun, Loudwire o una entrevista a través de X, describieron lo que vivirán los fans como experiencia inmersiva parecida a una “montaña rusa 4D” que incluirá estímulos sensoriales como calor, fuego e incluso olores, diseñados para atacar todos los sentidos.

“Si ves que se acerca un dragón para atraparte y escupe fuego, habrá fuego a tu alrededor y sentirás el calor... Estimulamos los sentidos, a diferencia de la realidad virtual, que solo estimula la vista”, adviertió Simmons sobre lo que viene en declaraciones que reprodujo el periódico El Mercurio de Chile.

“Este espectáculo con avatares dejará a todo el mundo boquiabierto. No se parece en nada a lo que algunos llaman hologramas. Se nos ve tal y como somos. Es tan real como yo mismo, y creo que va a dejar a la gente alucinada”, dijo por su parte Stanley.

A diferencia de los hologramas estáticos del pasado, estos avatares serán versiones hiperrealistas y “superheróicas” de los músicos. Utilizando tecnología de captura de movimiento de última generación, los avatares replicarían los gestos icónicos de los integrantes, pero con habilidades imposibles para un humano de 70 años: volar sobre el público, medir ocho metros de altura o emitir ráfagas de energía galáctica.

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“Lo que hemos logrado es increíble”, declaró Simmons. “La banda merece vivir porque es más grande que nosotros. Ahora podemos ser eternamente jóvenes y estar en tres ciudades distintas al mismo tiempo”.

Sin embargo, el plan no es una novedad: siguen un modelo creado por la empresa Pophouse Entertainment, la mente maestra detrás de “ABBA Voyage” en Londres, un espectáculo que recauda millones semanalmente sin que un solo miembro de ABBA pise el escenario. Ahora bien, el show de KISS promete llevar la interactividad a un nivel más visceral y rockero.

Se estima que la producción de este espectáculo digital ha costado ya cerca de $200 millones.

En fin, que en este mundo ya digitalizado en el que las inteligencias artificiales eliminaron ya la seguridad perceptiva de lo que es real y lo que no, la tecnología viene a asegurar que la marca KISS siga facturando mucho después de que sus miembros originales no estén.

Como dijo Paul Stanley al final de su gira de despedida: “KISS no termina aquí. Solo estamos cambiando de forma”.

(Esta historia contiene información generada con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.)