Ni la lluvia, ni el calor de la tarde, impidieron que decenas de jóvenes tomen su primer paso al mundo del espectáculo en el penúltimo Objetivo Fama Karaoke Challenge que se celebró hoy, sábado, en el Acoris Hangout Bar en Caguas.

Tras el aviso de que solo 40 personas tendrían la oportunidad de participar, Primera Hora captó que los aspirantes se hicieron fila en las afueras del “venue” a las 5:00 de la tarde, dos horas antes de que se abrieran las puertas para comenzar el desafío de cantar un tema en karaoke con el fin de conquistar al público y obtener su pase rápido a las codiciadas audiciones al “reality show” que se darán a cabo en mayo en distintos recintos de la Universidad Ana G. Méndez.

La primera aspirante en comenzar la prueba de fuego fue Learne Cruz, la maestra arecibeña de 29 años, quien reveló a este medio esperaba su turno a competir desde de las 12:30 de mediodía.

“Vine preparada, con silla y todo”, resaltó la joven natural de la Villa del Capitán Correa, destacando que crecer viendo la competencia musical desde pequeña la motivó a darse la vuelta al reto musical.

Learne Cruz, quien esperó desde el mediodía para competir en el reto de karaoke, consiguió su "Golden Pass" al interpretar "Génesis" de Lucecita Benítez. ( Suministrada )

La educadora decidió sorprender al panel de jurado, compuesto por la “vocal coach” Ariana Lorén, la cantante Mariel La Abogada, y la gerente de ventas y mercadeo de “Objetivo Fama”, Vanessa Rodríguez Selles, con el tema “Génesis” de la “Voz Nacional de Puerto Rico”, Lucecita Benítez, lo que la ayudó a conseguir su pase dorado.

“Yo me dediqué a estudiar música, me gradué de la Universidad de Puerto Rico como educadora de música. Ahora mismo, soy maestra, pero tan pronto vi esta oportunidad, decidí aprovecharla”, expresó Cruz, quien catalogó como una “gran oportunidad” el regreso del proyecto a Telemundo Puerto Rico, ya que “Puerto Rico cuenta con talento de sobra”.

Otra que le dijo que sí al reto fue Saleymarie Peña Seda, de 27 años, quien se atrevió a interpretar “Locked Up in Heaven” de Bruno Mars, lo que llevó a que Rodríguez Selles le pidiera que cantara un tema en español “a cappella”, por lo que optó por intepretar un fragmento de “Hoy Ya Me Voy”, de la exalumna del “reality” Kany García.

Aún con las observaciones de fortalecer la afinación y entonación, su tenacidad la llevó a conseguir también su boleto rápido para audicionar. “Estoy demasiado emocionada, soñaba con audicionar desde chiquita, cuando veía el programa. Despúes lo cancelaron, vi que lo iban a traer e de vuelta, y aquí estamos”, aseguró la boricua, quien manifestó su tranquilidad al tener ese beneficio, ya que no tendrá que madrugar para ver si consigue integrarse a “La Academia”.

“Todo esto me dio paz... y tengo que trabajar con esos nervios, porque la afinación y los nervios van de mano, y necesito que esa audición en mayo me quede perfecta”, compartió.

Otra de los atrevidas que llegó al desafío fue Keishla Delgado, quien compartió que “esto es un sueño que he tenido desde niña”. La sangermeña de 27 años, pese a mostrarse reservada, cautivó a las juezas cuando interpretó “Me soltaste” de Jesse y Joy, dejando brillar el “color” de su voz, así como su serenidad en la tarima.

Jesmarie Rivera, Christian Ortiz y Keishla Delgado también se atrevieron al "Karaoke Challenge". ( Suministrada )

“Mi suelo ha sido estar en un escenario, y aunque vinieron mil tropiezos, ¡aquí estoy!”, indicó la joven, quien sostuvo que el regreso del programa es un hecho “emocionante, especialmente para aquellos que buscan ser alguien”.

Christian Ortiz, de 30 años, expresó que llegar al “Karaoke Challenge” para conquistar un “Golden Pass” significa un “nuevo comienzo” por alcanzar una meta.

“Creo que esto el inicio de una nueva etapa de crecimiento, de darme una oportunidad conmigo mismo”, acotó el naranjiteño, quien llegó “tranquilo”, y enfocado para impresionar a las juezas con su interpretación de “Hoy tengo ganas de ti”, duo de Alejandro Fernández y Christina Aguilera.

A pesar de tener unos momentos desafinados, la pasión en el escenario, asi como su acierto en el ajuar, lo llevó a ganar su “fast-pass” a la audición oficial.

“Todo se trata de darlo todo y entregar el corazón en el escenario... Estoy confiado y alegre de que Objetivo Fama venga de nuevo, y se ponga hoy en día”, indicó.

Jesmarie Rivera, de 22 años, aseguró que darse la cita a la dinámica es su primera exposición ante una audiencia.

“Muchas personas me dijeron que viniera, me quité, pero me insistieron porque me decían que nunca le había sacado provecho a mi voz”, dijo la veterinaria de Bayamón, quien decidió interpretar “Víveme” de Laura Pausini, lo cual, aún cuando no la llevó a tener un boleto dorado en sus manos, no le quitó el apetito por seguir sus sueños.

“Yo vuelvo mañana al próximo ‘challenge’, ya verás”, resaltó la joven, quien se refirió al último “Karaoke Challenge” que celebrarán en el Pomarrosa Bar Restaurant en San Juan, desde las 7:00 de la noche.

José Velázquez, también de 27 años, fue uno de los últimos que llegó a la barra para probar su suerte en la redición de la competencia musical que conquistaron Janina Irizarry, Anaís, Marlon, Juan Vélez, Cristina Eustace y Fabián Torres.

“Vengo aquí a tener una nueva experiencia, luchar por mis sueños y demostrarle a la gente que se puede”, resaltó el mayagüezano, quien deja claro su hambre por formar parte de “La Academia”.

“Esto es una nueva oportunidad, para todos”, expresó.

Mia Gabriela, con tan solo 18 años, destacó que solo tuvo la oportunidad de conocer “Objetivo Fama” cuando se volvió a hablar sobre el regreso de la serie a la pantalla nacional.

Para la cagüeña, llegar al “Karaoke Challenge” se sintió como si fuera el momento idóneo para ver su capacidad musical.

“Desde muy chiquita, siempre me ha gustado lo que es cantar, desde que tengo cuatro años”, sostuvo la joven, quien con su cabellera rosada en colas de caballo burbujas, desató alegría al cantar “Hoy quiero confesar” de Isabel Pantoja, lo que le ganó su “Golden Pass” también.

“Para mí, esta es mi vida”, indicó la también aspirante a la actuación y educación.

“En shock” con la “Fama-Manía”

Rodríguez Selles, por otro lado, compartió con Primera Hora que los “warm-ups” de las audiciones han rendido frutos para la producción de “Objetivo Fama” al identificar prospectos para el relanzamiento del programa.

“En las tres preaudiciones, se han otorgado 74 ‘Golden Passes’, el viernes, que hicimos esto en el 24/7 Marketplace, concedimos 16 boletos”, compartió la productora y entonces manejadora de Juan Vélez.

Los afortunados tendrán su oportunidad para no hacer fila en las audiciones que realizarán el próximo mes en los recintos de Aguadilla, Carolina y Ponce de la Universidad Ana G. Méndez, donde arranca la ardua tarea de elegir a la nueva matrícula del esperado show.

“Nos hemos quedado en shock con la respuesta de la gente, había un nicho, una necesidad, un deseo. Hay tanta actividad en redes sociales que, en algun momento dado, ves a un artista nuevo, pero, al final, no pasa nada; todo esto especialmente en Puerto Rico, donde hay tanto talento. Así que lo que viene por ahí es un ‘Objetivo Fama’ con mucha calidad impresionante”, indicó Rodríguez Selles, asegurando que la dinámica, aún para quienes reprobaron, han servido de ayuda para darles sentido de dirección a su presencia en los escenarios, motivándolos más a formar parte de la nueva aventura.

“El que no ha ganado el pase, que le hemos dicho: ‘ven mañana’, se han preparado, volvieron, y dos de ellos, el pasado viernes, se ganaron los pases luego de aplicar los consejos nuestros”, indicó.

“Objetivo Fama” también se extenderá a los Estados Unidos en el mes de junio, donde buscarán en Nueva York (14 y 15 de junio), Los Ángeles (21 y 22 de junio) y Miami (28 y 29 de junio) quiénes completarán el elenco de la séptima temporada del “reality”.