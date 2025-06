Imprevistos de salud, logísticos y de seguridad en el escenario han marcado la gira mundial de Shakira, obligando a la cancelación o reprogramación de varios conciertos, mientras la cantante colombiana se prepara para una nueva actuación este viernes en Miami, donde reside desde 2023.

El Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, acogerá entre el viernes y el sábado las dos próximas fechas de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ de la barranquillera, para las que todavía quedan a la venta algunos boletos, sobre todo en la reventa.

Más allá del valor añadido que supone la sede -Miami es considerado el segundo hogar de Shakira- este concierto es una nueva prueba para la colombiana, que por diversos infortunios, especialmente ligados a la organización, se ha visto obligada a cancelar más de media docena de actuaciones en los últimos meses.

Las varapalos más recientes

La última cancelación tuvo lugar el pasado 31 de mayo en Washington, después de que la producción de la gira de Shakira no pudiera ser transportada a tiempo desde la ciudad de Boston, donde había sido cancelado un concierto de la colombiana programado para el 29 de mayo.

“Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”, lamentó entonces la cantante en un comunicado.

La suspensión del concierto en Boston, separada por más de 600 kilómetros de la capital estadounidense, fue producto de “circunstancias imprevistas”, informó en redes sociales el estadio Fenway Park, donde iba a tener lugar el espectáculo, sin revelar más detalles.

Sin embargo, la productora Live Nation desveló que la cancelación se debió a que “se identificaron elementos estructurales que no cumplían con los estándares”, en un comunicado recogido por el medio USA Today.

Además de suspensiones, el Departamento de Salud del estado de Nueva Jersey informó el mes pasado que investigaba una posible exposición masiva a sarampión en el concierto de la artista en el estadio MetLife.

Problemas operativos en el Caribe y Suramérica

Este tipo de imprevistos también fueron la tónica general durante la primera parte de la gira en Centroamérica y Suramérica.

Shakira se vio obligada a cancelar su única fecha en República Dominicana, prevista para el 2 de abril, por “problemas operativos ajenos a la artista”, aseguraron los organizadores en un comunicado.

Esta vez apenas trascendió información sobre la causa exacta de la suspensión, y los promotores se limitaron a indicar que el espectáculo se reprogramaría para septiembre.

La artista colombiana venía entonces de dos reveses en Chile, asociados a problemas técnicos con el escenario que iba a ser montado en el Estadio Nacional de la capital chilena, y que obligaron a posponer los conciertos.

Shakira responsabilizó a la productora de la cancelación y explicó en redes sociales que la razón fue el desnivel del suelo del recinto, que ponía en riesgo su salud, así como la de los bailarines y los fans.

Los dos espectáculos, previstos para el 2 y el 3 de marzo, acabaron realizándose a las afueras del estadio el 4 y 5 de abril, y además se añadió una tercera fecha, el 7 de abril.

Desolación en su Colombia natal e inconvenientes de salud en Perú

Nuevos problemas ajenos a la artista, de nuevo logísticos, fueron la causa del aplazamiento de una fecha en su Colombia natal, que iba a tener lugar el pasado 24 de febrero en Medellín.

Según la productora Páramo, responsable del espectáculo, “durante el proceso de montaje del show (...) el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño”, lo que suponía un potencial peligro para la salud de la artista y el público.

En Perú, el concierto de Shakira programado para el 16 de febrero fue suspendido por dolores abdominales de la colombiana, que tuvo que ser hospitalizada la noche previa a la actuación. No obstante, estuvo disponible para actuar en el siguiente espectáculo, previsto el 17 de febrero, y la actuación cancelada se reprogramó para el próximo noviembre.

La gira ya había comenzado con mal pie meses antes, puesto que las fechas programadas entre noviembre y diciembre de 2024 en Estados Unidos y Canadá tuvieron que ser reprogramadas para 2025 por la alta demanda de entradas y la decisión de los organizadores de cambiar las sedes de los conciertos.