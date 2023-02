Los mensajes de Shakira respecto su rompimiento con el exfutbolista Gerard Piqué no paran, en un principio “Monotonía”, acaparó el primer lugar en reproducciones de Spotify, y comenzado el 2023, el segundo bombazo llegó con la “Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53″ que actualmente cuenta con más de 335 millones de reproducciones en la plataforma.

En aquella colaboración junto al productor y Dj argentino, Shakira no se guardó nada, e hizo referencias a los nombres de Piqué y Clara Chía, su nueva pareja, sin embargo llegó la hora de un nuevo tema, esta vez de la mano de una amiga y compatriota, Karol G, quien pese a que mencionó en entrevista para El UNIVERSAL, que el tema no está dedicado para alguien en específico, la canción aparenta lo contrario.

En la nueva canción titulada “TQG”, por las siglas “Te Quedé Grande” , Karol G es quien toma la batuta, pues el tema forma parte de su nuevo disco “Mañana será bonito”, por lo que durante toda la primera estrofa, es para la Bichota.

En dicho fragmento Karol comienza recordando que los vacíos no se llenan con otra persona, lo que sería igual a solo maquillar una herida. Pero lo que de verdad parece referir a situaciones personales es la parte que entona Shakira, particularmente en el coro.

“tu quieres volver se te nota

esperame ahí que no soy idiota

se te olvidó que estoy en otra

y que te quedó grande la bichota”, suena una parte de la canción, que cierra haciendo referencia a la Bichota.

Pero antes, en la segunda estrofa del tema, Shakira, reconoce que le dolió lo que vivió con Piqué, pero actualmente ya lo ha superado,

“hasta la vida me mejoró por aquí ya no eres bienvenido

y lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia yo me río, yo me río”, acentúa la barranquillera.

Incluso en parte de un fragmento, Shakira menciona que Piqué aún la sigue buscando, dandole like a sus fotografías, y además aclarando que el motivo de su separación no fue la monotonía, como remarcó en su colaboración con Rauw Alejandro el año pasado, sino que la razón fue que el español mantenía una relación en otra parte.

“Quiere volver ya lo suponía

dandole like a la foto mía

tu buscando por fuera la comida

yo diciendo que fue monotonía

Te ves feliz con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía”.

Una canción que busca, como la colaboración junto a Bizarrap, que más mujeres se sientan identificadas, pero que además continúa con la trama que desató la separación entre dos de las personalidades más representativas de cada mundo, Shakira en la música, y Piqué en el fútbol.

Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan

Esta fue una de las frases más emblemáticas de la colaboración de Shakira junto a Bizarrap, y ahora no dejó pasar nuevamente la oportunidad de recordar que, además de que las mujeres ya no se encuentran vulneradas económicamente, sigue aprovechando su auge para crear ganancias con sus canciones.

“no tengo tiempo pa lo que no aporte yo cambié mi norte

haciendo dinero como deporte

Estoy más dura dicen los reportes”, dice la canción, además presumiendo, que se encuentra en una mejor forma física.

Al final las dos artistas se juntan para enviar un mensaje, “TQM”, Te Quiero mucho, pero “TQG”, Te quedé grande, y solo será tiempo para ver el impacto de esta nueva colaboración, cien por ciento colombiana.

Letras de “TQG”

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me rio yo me rio

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo