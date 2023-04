Su nombre resuena en la escena musical hace más de una década. Pero el intérprete urbano Lenny Tavárez mantiene su enfoque en trabajar como si se tratara de sus comienzos en ese afán de mostrar su versatilidad artística con la voz melódica que lo caracteriza.

Hace mucho tiempo, desde sus inicios en el mundo del reguetón con el dúo Dyland & Lenny, dejó establecido que nació para cantar, más allá de recitar o rapear un verso. Pero la faceta de solista, que comenzó en 2015, ha traído sus retos, los que abraza en el camino del aprendizaje.

“Creo que desde que empecé a hacer música, en el 2013, y ahora, ha cambiado demasiado cómo se mueve la música, cuáles son los canales en los que te debes enfocar, cómo se distribuye la música, cómo te haces artista”, expuso pensativo en entrevista telefónica desde Bogotá, Colombia, donde realiza una visita de trabajo para la grabación de un vídeo musical en un tema con el cantautor colombiano Keityn.

“Empecé en un dúo y ahora mismo soy solista: es mucho más trabajo. Ahora como artista, a pesar de que tienes más plataformas, hay que hacer más trabajo para mantener tu negocio, para mantener tu carrera; tienes que esforzarte un poquito más que antes”, añadió el artista, quien se presentará el 29 de abril en el Coca Cola Music Hall como parte de la nueva edición del Garnier Green Fest, evento que hace nueve años promueve el mensaje de crear consciencia sobre la importancia de reciclar.

“Hay mucho trabajo que hacer alrededor de la música, a nivel visual, a nivel estratégico, de todo. Me siento bien, me siento acoplado a la nueva era, me siento que estoy ready, enfocado en sacar nueva música. Tengo tres álbumes casi listos, ready para sacar”, expuso la voz de temas como CXO, Sorpresa, Sueños mojados, Qué vamo’ hacer, Tiemblo y Pa’ que te enamores.

Felicidades es el sencillo que ocupa parte de su agenda promocional.

“Yo quería hacer un tema de una persona que estuviera pasando por una situación, en donde ella piensa que es mala la separación, el espacio que se está dando por lo que está pasando, que en vez de sentirse triste, cambiarle la perspectiva y que salgamos, que ahora tiene una oportunidad de hacer cosas nuevas, de hacer lo que realmente quería hacer y descubrirse”, dijo Julio Manuel González Tavárez sobre la temática.

“Es de ‘vamos a salir, vamos a darnos una oportunidad’. Es un reguetón positivo”, sostuvo el vocalista, residente en Miami hace cuatro años. El vídeo musical cuenta con Rayna Vallandingham, 13 veces ganadora de títulos mundiales de taekwondo. La trama invierte los roles y es a Lenny Tavárez a quien se presenta en un proceso de sanación por atravesar una decepción amorosa.

“Soy la persona que llega destruida de la relación. Ella es la que me está diciendo ‘felicidades, porque llegaste a mí, y vamos a analizarte y vas a ir descubriendo que tú vas a empezar a brillar’. De eso es de lo que trata realmente el video detrás del tema”, explicó el cantante, cuya larga lista de colaboraciones incluye a Nicky Jam, Chencho Corleone, Anitta, Justin Quiles, De La Ghetto, Brray, Zion & Lennox, Alexis & Fido, J Álvarez y Farruko.

A su vez, el clip visual lo captura en diversas rutinas de artes marciales, práctica que le atrae desde su infancia.

“Me gustaba el taekwondo a los 4 años. Pude también hacer judo”, rememoró, y confesó que en la actualidad no dedica mucho tiempo para practicar.

“Creo que es uno de esos deportes que yo digo que todo ser humano debería aprender en algún momento, porque se asocian con tirar patadas, puños, pero no tiene que ver con pelea, tiene que ver con tú encontrarte. Las artes marciales, todas tienen que ver con encontrarte, con el autocontrol y descubrirte. Es un mundo bien bonito. Es muy espiritual”.

Además del tema que trabajó en colaboración con Keityn, pautado para estrenar en mayo, Tavárez trabaja en la creación de su producción discográfica Brillar. “Felicidades va a estar en ese álbum. Y ahora voy a lanzar como tres temas más, y lanzo el álbum en agosto”, afirmó quien se estrenó como papá en marzo con la llegada de Miami Zabelle, producto de su relación con Natasha Nazario.

“Suena a cliché, pero literalmente, ser papá te cambia la vida. Yo quería ser papá, así que no me agarró de sorpresa”, resaltó con marcado entusiasmo el vocalista.

“Ella es demasiado curiosa, energética. Gatea superrápido. Es muy ágil. Está empezando a hablar, a dar sus pasitos. Lo quiere tocar todo. Tiene mucho carácter, pero es muy buena, se porta bien”. Su rutina de trabajo consume mucho tiempo, por lo que cada separación la describe como “horrible”, pero dentro de su balanza, “los domingos son familiares, libres, no se tocan, no importa lo que esté pasando en el mundo, si se está cayendo, los domingos son para la nena”.

Invita a cuidar el ambiente

La oportunidad de participar en el evento Garnier Green Fest, que también contará con el dúo Zion & Lennox, servirá de pretexto para reconectar con el público en su tierra natal, pero también, para ser cómplice en la intención de crear conciencia ambiental.

“Todo lo que sea pro salud, pro ecosistema, todo lo que sea positivo, yo siempre voy a tratar de ser parte de eso”, dijo, y reveló que durante su crianza aprendió el valor de reciclar.

“Vamos a pasarla superbién”, auguró Tavárez sobre lo que será su debut en el Coca-Cola Music Hall como protagonista, ya que ha tenido presentaciones como invitado. “Voy a estar cantando todos los éxitos, que yo sé que en Puerto Rico van a cantar a todo pulmón. Voy a llevar a la banda completa. Voy a llevar un show que Puerto Rico todavía no ha visto de mí”.

Bajo el lema “Hazle eco a la belleza”, el concierto buscar reafirmar el compromiso de la marca a través de la recaudación de plásticos tipo 1 y 2 en la green bag provista por la marca, como acceso de entrada al espectáculo.

Para más detalles, los interesado pueden acceder a www.greenfestpr.com.