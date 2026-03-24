La cantante Libeth Avilés está lista para mostrar por qué la conocen como “La Reina de la Bohemia” en un concierto especial el próximo 29 de marzo en el Moneró Café Teatro and Bar.

Los amantes de la música bohemia y el romanticismo están invitados para disfrutar de una velada inolvidable llena de pasión y talento, así como de invitados especiales, desde el café teatro ubicado en el tercer piso del Bellas Artes de Caguas.

Con su voz profunda y emocional, Libeth Aviles se ha destacado en su trayectoria al interpretar clásicos de la música popular latinoamericana. Su dedicación y talento la han consolidado como una verdadera embajadora del género bohemio, así como el privilegio de recorrer diversos escenarios, compartiendo su arte y conectando emocionalmente con su público.

Boletos para el concierto de Libeth Avilés están disponibles en Ticketera.