El cantautor y músico Jean Manuel lanzó su nuevo sencillo, “Tú no me fallas”, una canción que nace de una profunda reflexión sobre la identidad y el amor incondicional de Dios. El tema, el segundo sencillo de lo que será su EP “Abre mis ojos”, captura un momento de diálogo sincero con Dios, reafirmando que el verdadero valor no lo define la opinión de los demás, sino la relación con Él.

El EP, que reúne una selección de canciones centradas en la fe y la transformación personal, tuvo como primer adelanto el sencillo homónimo “Abre mis ojos”.

“Es una confirmación de que nuestra verdadera identidad no la dictan las personas que nos rodean, ni lo que piensan o hablan de ti, sino que, como hijos de Dios, somos aceptados y amados por Él, no importa qué. Recuerdo el momento cuando la escribí, el 8 de noviembre del 2020, fue como si Dios me dictara el coro mientras estaba en el piano, y por eso recuerdo todo esto”, comentó Jean Manuel.

El sencillo se caracteriza por su estilo “soft pop” y la música de cantautor, destacando una melodía sincera y cargada de emoción. Acompañando el lanzamiento, Jean Manuel estrena un “performance” video de “Tú no me fallas”, grabado en vivo durante sus conciertos de octubre de 2023. La sesión tuvo lugar en Bohemius Café en Caguas, con dirección y edición del propio Jean Manuel.

El video ya está disponible en el canal de YouTube del artista, quien cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la industria musical.

A lo largo de su carrera ha sido parte de la banda de artistas de renombre como Franco De Vita, Pedro Capó y Natalia Jiménez, además de participar en importantes eventos como el Latin Billboard Awards.