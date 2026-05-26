Oreo se asocia con el supergrupo de K-pop BTS en una iniciativa de marketing que aprovecha el creciente interés de los consumidores por los sabores del mundo.

Mondelez, la empresa matriz de Oreo, anunció el martes que las galletas Oreo con el tema de BTS saldrán a la venta el 1 de junio en Internet y el 8 de junio en las tiendas. Las galletas, que llevan obleas moradas en alusión al color característico del grupo, se venderán en más de 80 mercados de todo el mundo, lo que convierte a esta colaboración en la mayor de la marca hasta la fecha.

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La banda también diseñó 13 relieves para los barquillos, incluidos los nombres de los siete miembros y un contorno del bastón luminoso que los fans sostienen en los conciertos de BTS.

El centro de crema blanca y morena de las galletas sandwich se formuló para que supiera a hotteok, una tortita caliente rellena de azúcar moreno que es una popular comida callejera coreana.

“Es un gran honor que Oreo sea la primera marca de aperitivos con la que colaboramos en todo el mundo. Los comíamos de niños, los comíamos en el estudio y ahora Oreo nos ayuda a compartir el sabor de casa con el mundo”, dijo BTS en un comunicado.

Las Oreo BTS se venderán por tiempo limitado. Mondelez, con sede en Chicago, no quiso decir cuántos paquetes está fabricando.

Martin Renaud, director de marketing y ventas de Mondelez, dijo que las galletas BTS logran un equilibrio entre la fidelidad a la cultura y la comida coreanas y la coherencia con la marca y el sabor de Oreo.

“Quieres ser auténtico, quieres diferenciarte y vivir una experiencia. Pero cuando eres Oreo, tienes que agradar a un gran grupo de personas”, dijo Renaud a The Associated Press. “No puedes idear algo que sólo guste al 20% de la población porque alejarías a algunos de nuestros clientes”.

Según Renaud, Oreo tardó unos dos años en desarrollar la galleta BTS, reduciendo los posibles sabores a tres antes de decidirse por el hotteok.

“Creo que la comida coreana es una cocina increíble. Soy francés, quizá no debería decirlo, pero lo creo”, bromeó Renaud.

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Las Oreo BTS llegan en un momento en que los consumidores están cada vez más ansiosos por probar nuevas y auténticas cocinas y sabores globales. Datassential, una empresa de consultoría de alimentos y bebidas, dijo que los restaurantes estadounidenses que ofrecen sabores globales -asiáticos y sudamericanos, específicamente- han estado ganando cuota de mercado desde 2019. En Europa, los restaurantes de África Occidental están creciendo en popularidad, dijo la compañía.

Las redes sociales están espoleando la tendencia del gusto internacional. Hay más de 11.700 vídeos en TikTok con el hashtag “hotteok”, por ejemplo. Según Russell Zwanka, director del programa de marketing alimentario de la Western Michigan University, buscar comidas internacionales o aprender a prepararlas es una forma poco arriesgada y barata de disfrutar de otras culturas.

“Puedes conocer el mundo sin gastarte 2.000 dólares en un billete”, afirma Zwanka.

Los servicios de reparto y las tiendas especializadas, como la cadena de supermercados asiáticos H Mart, también han facilitado a los consumidores la degustación de alimentos internacionales.

“La gente es mucho más proactiva a la hora de buscar sabores que puedan atribuir a determinadas regiones del mundo”, afirma Zwanka. “Creo que eso es hermoso. Así debería ser el mundo”.

En los últimos años, Oreo se ha asociado con Coca-Cola, la cantante y actriz Selena Gómez y la banda de K-pop Blackpink, entre otros. La marca también ofrece sabores por tiempo limitado en mercados específicos, como cereza sakura en Japón y pasta de judías rojas en China.

BTS tampoco es ajeno a las colaboraciones gastronómicas. La banda se asoció con McDonalds en 2021 para una promoción mundial de comidas en 50 países. BTS también colaboró con las empresas coreanas de alimentación Paldo y Hy para desarrollar Arih, una línea de fideos y bebidas que se vende en Walmart.

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Renaud afirma que las asociaciones y los sabores divertidos e interesantes ayudan a Oreo a ampliar su atractivo más allá de las familias.

“Queremos asegurarnos de que también mantenemos a nuestros hijos mayores y a la Generación Z y de que la marca está al día”, afirma.

Renaud dijo que Oreo ya está trabajando en sus próximas colaboraciones, que pueden o no ser tan grandes como la asociación con BTS.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.