Otro fin de semana llegó, y los artistas deleitan con nueva música con la que prometen cautivar a su fanaticada con mucho ritmo y emoción.

Desde un buen “perreo” hasta una conmovedora balada, diversas figuras musicales presentaron desde ayer sus adelantos a sus nuevos proyectos, con los que buscan expandir horizontes y dar a conocer más su trayectoria artística.

A continuación, Primera Hora te comparte algunos de los estrenos del fin de semana:

Anitta enciende con “Romeo”

La superestrella Anitta vuelve a pisar con fuerza al género del reguetón con el estreno de “Romeo”, su primer sencillo del año que busca encender a sus fans latinos con un “dembow” hipnotizante. Bajo una producción de Subelo NEO, “Romeo” cuenta con un ritmo envolvente y la poderosa interpretación de la brasileña, combinando la esencia clásica del reggaetón y su autenticidad.

PUBLICIDAD

El número musical también cuenta con su propio video, donde toma como inspiración la obra de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare, pero con un atrevido giro.

Dicho tema sale a luz al tiempo que ofrece un adelanto de su próximo documental en Netflix, “Larissa: The Other Side of Anitta”, donde compartirá una mirada al interior de su viaje de autodescubrimiento.

Liz Grimaldo se goza la vida con “Dos Pies Izquierdos”

La cantautora Liz Grimaldo, por su lado, se encuentra de plácemes ante el estreno de “Dos Pies Izquierdos”, sencillo que realizó de la mano del productor puertorriqueño y ganador de premios Grammy y Latin Grammy, Marcos Sánchez.

Grimaldo aseguró, en declaraciones escritas que esta bachata pop formará parte de su próximo álbum de estudio, que saldrá al mercado a finales de mayo.

“La vida es como un baile, a veces nos lanza al medio de la pista sin previo aviso, y no tenemos de otra que bailar, aun teniendo dos pies izquierdos. Lo más importante siempre es intentar y dar lo mejor de ti”, destacó la artista panameña, quien debutó en el 2020 con su proyecto “Gente Real” y recientemente cantó en el concierto del boricua Manolo Ramos.

Slayter y Cris MJ se imponen con “Oxy”

El intérprete urbano Slayter deja su huella una vez más en su nueva creación musical “Oxy”, que cuenta con la voz del artista chileno Cris MJ.

Los exponentes urbanos muestra su interés por una mujer especial en su más reciente colaboración, donde buscan manifestar su emoción con una líneas contundentes. Igualmente, el tema de reguetón representa el primer lanzamiento de lo que será próxima producción discográfica de John Williams Santana García, nombre de pila de Slayter.

El lanzamiento cuenta con un video musical dirigido por Qué Pasó Jefe, en el que presenta a los reguetoneros en coloridos escenarios que alternan con vistosas tomas nocturnas panorámicas.