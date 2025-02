Llega otro fin de semana, y diversos cantantes del patio decidieron encender el fin de semana con música nueva.

Desde la salsa, hasta el pop-rock, artistas locales tomaron el wiken para conectar con su fanaticada y darles una probada de lo que se encuentran realizando desde el estudio.

Uno de ellos se trata del cantante Aniel Rosario, quien manifestó su entusiasmo al lanzar su más reciente sencillo “Perfume”.

El actor y locutor de “La Manada” (Zeta 93) destacó en comunicado de prensa que su nuevo tema estuvo guardado en el estudio durante 11 años, por lo que este estreno marca una nueva faceta de su carrera de más de tres décadas, combinando la salsa con otros ritmos tropicales.

PUBLICIDAD

“Siempre he creído que el tiempo de Dios es perfecto, y este es el momento ideal para lanzar Perfume. Es un tema que refleja mi identidad musical, una mezcla de tradición y modernidad”, expresó Rosario sobre la composición de su autoría, producida por el talentoso uruguayo Gonzalo López y respaldada por un grupo de destacados músicos del género tropical.

En los coros, tuvo la bendicion de contar con su padre, Papo Rosario, junto a Jerry Rivas y Anthony Garcia quienes aportaron su talento. La canción fusiona ritmos frescos con la esencia bivaracha y alegre que caracteriza a Aniel.

Por otro lado, el cantautor José Alfredo explora una nueva etapa creativa con su número “Viernes de tradición”, donde incorpora influencias del rock en español de los años 2000 con una letra que refleja un despojo de un mal de amor"

“La letra atrevida invita a la ex pareja de la voz cantante a “irse juntos a tomar” para, entre tragos, intentar olvidarse mutuamente. Esta narrativa desafiante y llena de ironía captura la esencia de una etapa clave del duelo: la ira y la aceptación. Es un desahogo transformado en música", destacó el boricua, en un comunicado de prensa.

“Este sencillo es, sin duda, el más divertido y atrevido que he lanzado en años. No es un secreto que si me rompen el corazón, les hago una canción. Este tema representa esa etapa del duelo donde aceptas que algo terminó, pero también te atreves a confrontarlo con humor y atrevimiento”, resaltó el intérprete, quien aseguró que “ya no hay máscaras en mi música”.

PUBLICIDAD

El lanzamiento del tema producido por el destacado productor ecuatoriano Jesús Jara viene acompañado de un vibrante video musical que resalta el poder escénico y la capacidad interpretativa del exponente.

La cantante Jessma se vuelve a establecer como una de las nuevas promesas de la salsa con su canción “Vivir de amor”, que cuenta con la voz del intérprete Yan Collazo y formará parte de su primer “extended play”, titulado “Yo soy Jessma”.

El videoclip oficial de “Vivir de Amor” ofrece un vistazo al proceso creativo de la canción, mostrando a Jessma y Yan Collazo en el estudio de grabación, disfrutando cada nota y cada ritmo con una energía contagiosa.

“La música tropical siempre ha estado presente en mis venas. Desde mi crianza y formación me he nutrido de la música tropical, específicamente la salsa. Esta producción es más que música, es una extensión de mi alma, mi viaje, mi crecimiento, mi identidad convertida en ritmo. Cada nota cuenta una historia, cada canción es una parte de mí”, comentó la yabucoeña, por declaraciones escritas.

Jessma, conocida por interpretar la versión tropical de “Fantasma” del reguetonero Zion, asegura que este lanzamiento representa un paso definitivo para continuar triunfando en los escenarios.