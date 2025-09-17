Cumpliendo su promesa al público que asistió a su presentación el pasado mes de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Los Ángeles Negros regresan a la Isla con dos funciones.

La agrupación chilena se presentará el sábado 15 de noviembre en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez a las 8:00 p.m. y el domingo 16 de noviembre a las 4:00 p.m., en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Los Ángeles Negros, que con su incomparable e inconfundible estilo han marcado generaciones en toda Latinoamerica, interpretarán sus canciones emblemáticas cargadas de romaticismo, como “Y volveré”, “Murió la flor”, “Debut y despedida”, “Esta noche la paso contigo”, “Porque te quiero”, “Déjenme si estoy llorando”, “Como quisiera decirte” y “A tu recuerdo”.

Con más de 30 producciones discográficas durante toda su carrera, entre las décadas del 60 y 70 infuenciaron no sólo a diversas agrupaciones latinanoamericanas, sino a nuevas agrupaciones mexicanas del género grupero surgidas en la frontera con los Estados Unidos, así como a diversos intérpretes y grupos de hip-hop. A pesar de la diferencia de estilos muchos de estos exponentes han cantado los temas de Los Ángeles Negros.

Los boletos para para ambas funciones están disponibles, a través de BUYATIX.com y a través del (787) 419-3000.