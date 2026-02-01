Bad Bunny hizo historia esta noche en los Premios Grammy al alzarse con el premio “Álbum del año” por “Debí tirar más fotos”, un proyecto íntegramente en español.

En la categoría, competía con Sabrina Carpenter (“Man’s Best Friend”), Lady Gaga (“MAYHEM”), Justin Bieber (“SWAG”), Clipse, Pusha T & Malice (“Let God Sort ‘Em Out”), Leon Thomas (“MUTT”), Kendrick Lamar (“GNX”) y Tyler, the Creator (“Chromakopia”).

Más temprano, al recibir el premio de mejor álbum de música urbana latina por “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny se pronunció ante las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump y fue muy claro en su rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

“Antes de agradecer a Dios, voy a decir fuera ICE”, dijo Bad Bunny, provocando una ovación de pie en la Arena Crypto.com incluyendo a Karol G y Marcello Hernández, quienes presentaron el premio de álbum de música urbana.

“También quiero decirle a todos que es difícil no odiar en estos días, a veces somos contaminados”, dijo. “El odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único que es más poderoso que el odio es el amor”.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos americanos”,añadió.

El astro puertorriqueño también compite en la categoría de álbum del año por “Debí tirar más fotos”, así como canción y grabación del año por “DtMF”.

Previamente, durante la Premiere de los Grammy, la ceremonia no televisada en la que se entrega la mayoría de los premios, Bad Bunny se llevó el Grammy de interpretación de música global por “EoO”.

Por otra parte, Olivia Dean se llevó a casa el trofeo a mejor artista nuevo.

“Nunca imaginé que estaría aquí arriba”, dijo al recibir su primer Grammy mientras se secaba las lágrimas. “Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí... Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas”. Eso fue después de que los ocho nominados a mejor artista nuevo participaran en un popurrí en la gala de premios que abarcó múltiples escenarios, los pasillos traseros del estadio e incluso el muelle de carga del recinto. Fue una interesante e impresionante mezcla de diferentes estilos, desde el soul británico de Lola Young y Olivia Dean hasta el hipnótico pop de Addison Rae y Katseye. Las Marías abrieron el evento con su indie rock de ensueño; sombr y Alex Warren ofrecieron sus éxitos radiales: “12 to 12” y “Ordinary”, respectivamente. Leon Thomas recordó al público por qué es el único nominado también a álbum del año con su R&B completamente desarrollado.

Los éxitos llegaron rápido y furiosos en la primera hora del espectáculo. Rosé y Bruno Mars abrieron los Grammy con una versión eléctrica de su éxito pop multicultural, “APT”; la cantante de Blackpink canalizó a una Gwen Stefani pop-punk con su corbata y su cabello rubio platino. Sabrina Carpenter con su despedida de “Manchild”. Justin Bieber bajó el ritmo con “Yukon”, de su disco de regreso, “Swag”.

Luego, el presentador Trevor Noah abrió con un discurso celebrando la increíble variedad de talentos nominados este año, a la vez que se burlaba de ellos; en un momento dado, bromeó diciendo que Jelly Roll y Teddy Swims deberían poder desbloquear sus teléfonos, dados sus tatuajes faciales similares.

Noah presenta los Premios Grammy por sexta y última vez en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El primer premio de la gala televisada fue para Kendrick Lamar al mejor álbum de rap, presentado por Queen Latifah y Doechii. ¿Podría ser otra cosa que no fuera “GNX”, el álbum que creó cultura?

“Es un honor estar aquí”, dijo en su discurso de aceptación. “El hip-hop siempre estará aquí... Vamos a tener la cultura con nosotros”. La victoria significa que Lamar rompió el récord de Jay-Z y se convirtió en el rapero con más premios Grammy en su carrera. Jay-Z tiene 25; tras ganar el premio al mejor álbum de rap, Lamar acumula 26.

Abundantes ganadores primerizos

Durante la ceremonia de estreno, celebrada en el cercano Peacock Theater de Los Ángeles, antes del espectáculo principal, el Dalai Lama ganó su primer Grammy por grabación de audiolibro, narración y narrativa, superando al juez de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. Leyeron bien.

“Golden”, de “KPop Demon Hunters”, ganó el premio a la mejor canción escrita para medios visuales en la ceremonia de estreno, lo que marca la primera vez que un artista de K-pop gana un Grammy. Los compositores pronunciaron su discurso de aceptación tanto en inglés como en coreano, lo que resalta el atractivo bilingüe de la canción.