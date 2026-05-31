Con su veteranía y voces armoniosas, Los Hispanos presentaron un concierto de altura la noche del sábado en la Bodega de Méndez en Ponce.

El cuarteto dirigido por su fundador Wisón Torres junto a su hijo Rafy y sus dos nuevos integrantes, Riki Reyes y Edgar Ríos, complacieron al público que aplaudió y celebró sus románticas canciones.

En su hora y media de presentación, que comenzó a las 9:00 p.m., Los Hispanos interpretaron una veintena de canciones que iniciaron con “Todo” y siguieron con “Regálame está noche”, “En primavera”, “Telegrama”, “Porque has dicho que me amas”, “Amor por ti” y “Vereda tropical”.

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“Este último tema es significativamente especial para mí, porque con él papi enamoró a mami y por eso esta noche estoy aquí”, manifestó con humor Rafy Torres.

Los Hispanos aprovecharon que ese día aún no había terminado mayo, mes de las madres, para reconocer a todas las madres presentes, a las que dedicaron los temas “Madre” y “Madrecita”.

El cuarteto de voces se lució en el escenario con una magistral interpretación de un “medley” de canciones del maestro Rafael Hernández: “Enamorado de ti”, “Silencio”, “Campanitas de cristal”, “Ausencia”, Perfume de gardenias" y “No me quieras tanto” fueron de los temas románticos más aplaudidos por los fans.

Un momento sublime se sucitó con la interpretación del icónico tema religioso “Creo en Dios”, que Los Hispanos grabaron en el 1955 junto a Tito Lara e Ida Claudio.

El sentimiento y la fuerza interpretativa que Edgar Ríos y Riki Reyes le impusieron al tema en su parte como solistas hizo estremecer de emoción al público que los ovacionó.

El legendario cuarteto se despidió y dejó alborotada a la concurrencia con el rítmico tema patriótico “Amanecer borincano”, del cantautor puertorriqueño Alberto Carrión.

Entre los presentes, además del productor del evento, Joffre Pérez, estuvieron el excomentarista deportivo Junior Abrams, el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa y su esposa Alexandra Malagón, quienes viajaron de San Juan a Ponce para apoyar a sus amigos Los Hispanos.

En un aparte con Primera Hora, Riki Reyes, primera voz de Los Hispanos, manifestó su satisfacción de formar parte del grupo y agradeció a Wisón Torres la oportunidad.

“Comencé con el grupo en el 2019 sustituyendo a Nino Segarra y en 2023 me incié formalmente en el concierto que presentamos en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Ya son tres años de ser parte de Los Hispanos”, sostuvo Reyes.

“Nunca imaginé realizar este sueño a mis 44 años de edad. Cuando Wisón me llamó para reclutarme no lo podia creer, me tomó por sorpresa. Estoy sumamente agradecido de él. Me siento honrado de ser la primera voz del cuarteto más grande Latinoamérica”, añadió emocionado.