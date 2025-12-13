Tras el fallecimiento de su fundador y director musical, Ricki Martínez, Los Panderos de Salinas están de vuelta con nuevos integrantes para continuar su legado musical y llevar alegría al pueblo puertorriqueño en las festividades navideñas.

“Estamos listos para irnos de parranda en la Navidad. Este ‘come back’ se lo debemos a nuestra gente de Salinas, que nos pidieron no dejar morir el grupo. Luego de pensarlo decidimos volver, está vez dirigiendo el timón mi hijo Cédric Antonio. Desde el año pasado comenzamos las presentaciones en distintos festivales” , manifestó Cedric Saéz, uno de los integrantes originales de la agrupación, quien además dio a conocer el nombre de sus compañeros.

“Tito Amadís, cantante principal; Julio Sierra, Kevin Gabriel, Henry Díaz, Efraín (Faro) Maldonado Respaldo, Cédric Antonio Sáez, Ruby Ferrer, Kenneth Melendez, Carlos Bernier y Cedric Saéz, este servidor”, expuso sobre quienes están inmersos en la preproducción de su nuevo disco.

“Estamos prestos a entrar al estudio de grabación para crear un proyecto musical que recoja nuestra trayectoria musical durante estos 35 años haciendo música en los géneros de bomba y plena”, sostuvo Sáez.

A lo largo de sus más de tres décadas de formación, la agrupación ha llevando la música típica puertorriqueña a cada rincón de la Isla y el extranjero. En 1992 fueron invitados a participar en la Expo Mundial de Sevilla.

“Fue apoteósico. Cerramos la participación de Puerto Rico en el palenque junto con Danny Rivera. Los españoles estaban fascinados con nuestra musical y folclor”, abundó.

En su quehacer musical, además de Danny Rivera, con quien grabaron el disco “Viva nuestra tradición”, han acompañado en concierto a “La Voz Nacional” de Puerto Rico, Lucecita Benítez.

Los Panderos de Salinas se encuentran muy activos presentándose en distintos pueblos de la Isla y en actividades privadas. Son los invitados para inaugurar el proyecto cultural y educativo del Centro Cultural Cunyabe, en la comunidad San Felipe de Salinas, el próximo lunes, 15 de diciembre.