Un banquete musical ofreció la cantante Lourdes Robles a las madres guayamesas la noche del viernes como anticipo a la celebración de su día en la paza de recreo de Guayama.

“Que alegría estar aquí y celebrar con estas madres tan lindas de Guayama y pueblos limítrofes que me acompañan esta noche. Gracias por su apoyo y por hacerme parte de sus vidas a través de mis canciones”, manifestó emocionada la cantante ante un concurrido público que la aclamaba.

Acompañada por una banda de músicos dirigidos por el virtuoso de la guitarra Jorge Laboy, a quien felicitó por su pasada celebración de 50 años de carrera, la vocalista hizo recorrido musical de sus grandes éxitos.

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“Sola”, “Todo me habla de ti”, “Qué lástima”, “Que Dios se apiade de mí”, “Corazón en blanco”, “Lo amo” fueron partes de las canciones, con las cuales hizo vibrar de emoción al público. En hora y media de concierto, Lourdes Robles expresó su cariño a los presentes y tuvo mucho empatía. Así quedó evidenciado al bajar del escenario y cantarles de cerca al publico, que se fotografió y cantó en el micfrono con ella.

La veterana cantante también complació a un joven estudiante de la Escuela Libre de Música que le pidió subir al escenario para demostrar su talento musical.

“Cuando llegué un joven estudiante de 11 años, Tiango, me preguntó que si le daba una oportunidad de tocar la batería. Le dije que sí, hay que ayudar a los jóvenes a encaminarse en la música, además tengo un hijo joven y baterista también”, sostuvo.

De inmediato, Tiango, con cierta timidez, subió al escenario, se sentó en la batería y acompañado del guitarrista Laboy tocó unos ritmos móvidos que satisfizo a la audiencia, que lo aplaudió por su hazaña.

“¡Felicidades, muy bien! Así es que se empieza. Quién sabe si en algún momento seas tú el que estés presentándote aquí. Tu madre debe estar bien orgullosa de ti”, exclamó la vocalista.

Robles, además de interpretar sus reconocidas canciones, interpretó temas alusivos a la patria.

“Puerto Rico es una tierra tan linda y tenemos tan buenos representantes artistas que la gente de todas partes del mundo nos quiere venir a visitar y conocer”, sostuvo antes de interpretar un popurri de canciones alusivas a la patria, entre los que se destacó “Amanecer borincano”, del cantautor Alberto Carrión, y “De ahí vengo yo”, de Wilkins.

Como un regalo a todas las madres cantó a dúo con su hija Génesis la emotiva canción “Gracias a tu amor”. A una de sus grandes fans, Delia Molina, madre del alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, le dedicó “Abrázame fuerte”.

“Gracias y muchas felicidades a todas las madres en su día. Las quiero mucho”, dijo Lourdes Robles en su despedida al público.