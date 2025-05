Lourdes Robles regresa a los escenarios con un concierto como antesala al Día de las Madres, este sábado a las 10:00 p.m. en la plaza de recreo Cristóbal Colón de Guayama.

“Siempre es un gozo tener la oportunidad de honrar a las madres. ¡Imagínate si además le añadimos música! Ciertamente entiendo es nuestro rol más importante... Agradezco al honorable alcalde del municipio autónomo de Guayama, O’brain Vázquez Molina por tener siempre la iniciativa de celebrar a las madres en su día y por permitirme llevarles emoción, romance, sentimiento y alegría a todas ellas”, indicó la llamada “Querendona de Puerto Rico” al tiempo que resaltó su satisfacción de presentarse en la Ciudad Bruja.

“Guayama ha sido siempre muy especial para mí, tengo memorias muy lindas de presentaciones que he realizado a lo largo de mi carrera y en esta etapa de mi vida y carrera no es la excepción. Un pueblo hermoso de gente muy amorosa”, manifestó.

La carismática vocalista, quien cantará acompaña de una banda dirigida por el maestro de la guitarra Jorge Laboy, está contenta de compartir el escenario con su hija menor, Génesis.

“Estoy de plácemes porque al menos mi hija me acompaña esta vez. Me gusta mucho que trabaje conmigo como una de mis coristas; no siempre puede hacerl. Tiene una voz muy bonita y un gran registro. Y siendo el concierto en honor a las madres cantaremos algo juntas”, adelantó.

Con relación al repertorio, dijo que “haremos un escogido de esas canciones que el público hizo éxitos y también canciones llenas de ritmo y alegría para pasarla bien”.

En el concierto “Celebrando a las madres”, participará además el Trío de Fraticelli y Los Condes.

El espectáculo es libre de costo.