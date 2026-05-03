Al filo de las 9:00 de la noche del sábado, Luis Enrique convirtió el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en una fiesta de más de 2 horas y media, en las que el público bailó y cantó sus canciones de principio a fin en el concierto “Luis Enrique … Hoy y siempre”.

El “Príncipe de la Salsa” abrió con “Escucha” y recorrió un repertorio de 22 canciones que incluyó “Mi mundo”, “Dando y dando”, “Tú no le amas, le temes”, “Lo que pasó entre tú y yo”, “Amiga”, “Así es la vida”, “El amor es algo más”, “Autobiografía”, “Lo que fui, soy y seré”, entre otros éxitos.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos cumbres de la noche fue cuando el salsero presentó el “medley” de tres de sus más exitosos temas: “Desesperado” / “Solo” / “Compréndelo”, cuando el público se puso de pie y cantó cada uno de ellos, mientras que al final del area de arena decenas de parejas se levantaron a bailar.

El concierto contó con invitados de lujo como Christian Nieves, quien lo acompañó en “Añoranza” y en “Date un chance” con una impresionante presentación en el cuatro puertorriqueño. Igualmente, Hermes Croatto, quien con emotivas palabras le dedicó el tema “Borikén”; Norberto Vélez con su potente voz interpretó junto a Luis Enrique “Quién eres tú”; y el talentoso músico David Rivera hizo lo propio con “Sonríe”.

Luis Enrique demostró su reconocido talentos en la percusión en varios momentos del show. Su agradecimiento a la Isla y la importancia de Puerto Rico dentro de su carrera estuvo presente en cada una de las etapas del show, con las que el músico fue presentando su extensa carrera musical.

Teniendo a miles de seguidores presentes, el artista nicaragüense que siempre ha considerado a Puerto Rico su segunda casa, aprovechó la oportunidad para presentar el nuevo tema que lanzará esta semana, titulado “Nombre y apellido”.

Luis Enrique cerró el show con “San Juan sin ti” y “Yo no sé mañana”, temas que el público cantó de pie, sellando una noche de conexión total entre el artista y Puerto Rico.

“Luis Enrique … Hoy y siempre”, una producción de Tony Mojena, se distinguió por un práctico montaje, excelente juego de luces y sonido, además de dinámicas pantallas que acompañaban y añadían movimiento y emoción a cada uno de los temas.