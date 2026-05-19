¡A bailar como trompo entre gratos recuerdos de seres amados!

Eso es lo que quiere celebrar Luis “Perico” Ortiz y Carlos Esteban Fonseca con su nuevo bailable “Don Esteban”, un encuentro que fusionará el jolgorio, la historia y la nostalgia el próximo 22 de mayo en el Moneró Café Teatro and Bar.

El duó compartió con Primera Hora sobre su próxima puesta en tarima que nació de unas conversaciones tras bastidores que concluyeron en la planificación de un recital que no solo busca llevar a la fanaticada de la música popular y tropical a pararse de sus asientos, sino a honrar sus raíces.

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“Nosotros empezamos a hablar mucho de nuestros padres, de nuestra niñez, de muchos temas, nuestros almuerzos y cenas suelen ser de muchas horas. Pero me tuve que ir a México para un concierto y en horas de la madrugada, Dios me inquietó, y me dijo que el ‘show’ se tiene que llamar ‘Los Esteban’ ”, expresó el trompetista, quien luego habló con la relacionista Sofía de la Cruz, esposa de Fonseca, para ver si su corazonada se podría convertir en una realidad y entonces afinar detalles junto al cantante y actor.

¿Pero qué llevó al título de “Don Esteban” para su espectáculo? Fonseca aseguró que no solo es el segundo nombre que comparten, sino también el de sus respectivos padres, quienes les trazaron el camino hacia la música desde que tenían uso de razón.

“El papá del maestro Perico Ortiz era cantante y tocaba la guitarra; y mi papá le encantaba cantar, y siempre quiso tocar la guitarra, y los domingos en la mañana se levantaba temprano a poner música, y las canciones que puso fueron canciones con las que llegué a conectar con él”, destacó asegurando que, tras la muerte de su abuelo, que también se llamó Esteban, su papá logró convertir su sueño en una realidad tras heredar la guitarra del patriarca y empezar a interpretar décimas con ella.

“Con esa guitarra aprendí a tocar yo, aprendí a cantar, y por eso es que cada Esteban de la familia tiene su historia con la música”, reveló.

Para llevar ese legado, Carlos Esteban adelantó que Perico dedicará los primeros bloques del espectáculo a deleitar el público con algunos de sus grandes éxitos y calentar la pista con mucho baile y muchos recuerdos de la música de los años 1940 y 1950.

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Carlos Esteban Fonseca y Luis "Perico" Ortiz compartrán el legado de sus padres y su trayectoria musical en una noche de baile en el café teatro del Bellas Artes de Caguas. ( Suministrada )

“No serán todos los éxitos, lo siento mucho, porque para eso necesitamos un evento que dure dos semanas, y eso no es posible”, dijo entre risas.

Perico relató que la pieza clave de esta velada será su encuentro con Carlos Esteban para interpretar sus canciones favoritas, así como llevar a los presentes a un ejercicio de reflexión y salud social a través de la música.

“Esto será un ejercicio donde queremos que la gente no solo salga contenta, pero también entiendan el compromiso que tenemos nosotros para honrar a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, todo a través de la música”, resaltó.

Los boletos para “Don Esteban” están disponibles en Ticketera.