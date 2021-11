Manny Manuel posee el don de la voz, el de la interpretación y el don de gente, ese ángel que le permite, cuando se para en un escenario en sus cinco sentidos, desintegrar el velo de la controversia que se ha posado sobre su nombre en tiempos recientes por sus citas con la justicia y por su lucha contra las adicciones.

La noche de ayer sábado, en la primera de sus dos funciones vendidas totalmente del espectáculo “Viva la vida”, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Manny Manuel llegó armado y blindado como el “Rey de Corazones” que ha sido por más de 25 años de carrera como solista.

El espectáculo inició con un video en el cual el actor y poeta Rei Cintrón, asumiendo el personaje de Manny Manuel, expresa con fuerza y contundencia las consecuencias en su vida del lado oscuro de la fama, y de la lucha por sentirse amado y aceptado tal cual es. Una secuencia de imágenes de los titulares que ha encabezado el artista desde que fuera hallado agredido en una calle de San Juan, su accidentada actuación en Islas Canarias, hasta los accidentes de tránsito que protagonizó en diciembre del año pasado, sirvió como preámbulo para el concierto, como una manera de manifestar que el artista no pretende ocultar o ignorar lo que ha pasado, pero que todo esto pertenece a su pasado.

Concluido el video apareció Manny Manuel en escena, ataviado con un camisón en brocado azul de inspiración india con pantalón gris.

“En las nubes”, “Rey de corazones”, “Quiero que vuelvas” y “Si una vez” fueron los primeros temas interpretados por el artista, con voz clara y potente y dicción cuidada. “Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí”, fueron sus primeras palabras, concluidas estas canciones.

Una banda de 12 músicos y tres coristas, así como ocho bailarines acompañaron al artista a lo largo de la velada, con una producción sencilla pero centrada en que el cantante conectara con su fanaticada que comenzó a aplaudirle y vitorearle de pie antes de que emitiera la primera nota.

Los merengues “Se me sube”, “Penas” y “Mal de amores” se sumaron al repertorio de la noche repasando los diversos éxitos con los que Cruz Manuel Hernández Santiago, su nombre de pila, ascendió a la cresta de la ola del merengue que arropó las ondas radiales y las pistas de baile de Puerto Rico para los años 90.

Pero Manny Manuel ha demostrado que su voz y su talento trasciende el merengue y tras una pausa para realizar un cambio de ropa, reapareció acompañado por un trío compuesto por Eddie Ricardo, Jacob Vargas y Ray Rosario. De este segmento cabe destacar su interpretación de “Alma adentro”, de la compositora puertorriqueña Sylvia Rexach, con la que Manny se lució en materia de voz y sentimiento y que el público reciprocó con un sonado aplauso. Sin embargo, al ofrecer su ya clásica versión de “Querube” de Pedro Flores, la audiencia quedó rendida ante el artista.

Al agradecer los aplausos, Manny aprovechó para bromear sobre su vestuario, cuyo segundo cambio consistió también de un camisón gris tipo túnica con un adorno dorado en el pecho. “Este es la ropa de Paquita la del Barrio, me falta la de Walter”, dijo, con lo que arrancó risas de los presentes.

Manny Manuel dedicó el siguiente segmento a la amistad y la hermandad. Por eso se hizo acompañar de su colega Melina León en el tema “Mi corazón es tuyo”, así como de Celinés Pagán, en “Amigos”. Manny entonces hizo llamar al escenario a su hermana Marilyn Hernández, quien hizo gala de su voz al interpretar con él el tema “Dicen que andas por ahí”. Manny agradeció a su hermana públicamente por ser su soporte a lo largo de su vida y carrera.

La variedad musical se hizo sentir nuevamente cuando un mariachi entró a escena, junto al que Manny Manuel realizó excelentes interpretaciones de dos clásicos del inolvidable Juan Gabriel: “Amor eterno” y “Así fue” (a la que no le modificó el género para interpretarla tal y como la popularizó Isabel Pantoja), así como “Ya te olvidé” de Marco Antonio Solís, entre otras composiciones del género mexicano. El cantante dedicó este segmento a su manejador Ricardo Cordero, así como a su progenitora. “Gracias mami por soportarme, por tu amor, tus abrazos y tus lágrimas”, manifestó.

Manny Manuel aprovechó una breve pausa, mientras le ajustaban el monitor, para preguntarle a la audiencia: “¿Cómo ha estado todo? ¿Les ha gustado?” y ante los aplausos y piropos de su fanaticada manifesto: “Para que vean que me cuidé, que hice mi asignación. Terapia de silencio, ejercicios de respiración, nada de alcohol. Nueves meses limpio. Para eso sí les agradezco un ‘standing ovation’. ¡Sí se puede! Ustedes son mi motor. Ese cariño me lo llevo a casa. Y sigan regañándome en las redes. ¿Viste mami cómo me quieren?”, dijo mientras la sala entera le volvía a aplaudir de pie.

Manny retomó el merengue tras otro cambio de vestuario en el que lució una túnica violeta con pantalón de brillo dorado. “¿Ven? Se los dije, Walter”, dijo en alusión al desaparecido astrólogo Walter Mercado. “Loba feroz”, “Dicen que los hombres”, “Mi problema” y su nuevo sencillo “Viva la vida” completaron el espectáculo que dejó a la audiencia aclamando al intérprete orocoveño.

“No saben lo agradecido que estoy de ustedes. Gracias por una nueva oportunidad. ¡Y vamos por más. Esta batalla la vamos a ganar!”, concluyó emocionado.

No cabe duda que Manny Manuel ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su carrera artística y que si cuida y mantiene esos dones que posee va a poder seguir deleitando a su fiel e incondicional fanaticada puertorriqueña por mucho tiempo.

Este concierto se presenta nuevamente en el Centro de Bellas Artes de Caguas, hoy domingo 28 de noviembre.