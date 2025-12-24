El intérprete urbano puertorriqueño Marconi Impara estrenó su sencillo “Amuleto”, un tema que combina trap con matices latinos en una propuesta sonora que busca ser “auténtica y emocional”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

La letra de “Amuleto” retrata “un amor tan profundo del que no le interesa desprenderse. La presencia de esa mujer especial transforma todo a su paso, resultado que fascina a Marconi Impara dentro de su admiración. “No te despego como mi amuleto / Yo no quiero a nadie / Pero si es por ti, baby / Yo me aquieto”, le confiesa con agrado”.

La canción lanza junto a un video que “forma parte de una trilogía conceptual marcada por una estética azul, con contrastes que han ido oscureciendo progresivamente desde los temas “Roadtrip” y “Alguien”. “Amuleto” sirve como desenlace. Esta evolución sonora y visual evidencia, una vez más, la versatilidad y autenticidad de Marconi Impara”, asevera la comunicación escrita. Además, es un adelanto de lo que prepara el artista para 2026.

“‘Amuleto’ es una canción muy honesta. Habla de ese sentimiento que te marca y te cambia. Es un tema con el que me siento más real”, expresó Marconi Impara mediante declaraciones escritas.

El tema y el video de “Amuleto” están disponibles en las plataformas digitales de música.

Con “Amuleto”, Marconi Impara no solo reafirma su lugar como una de las voces más auténticas de su generación, sino que también manifiesta su interés de continuar trabajando en nuevos proyectos que consolidan su presencia en la escena urbana y su interés en seguir ampliando su propuesta creativa.

En lo que va de año, Marconi Impara ha mantenido una presencia musical constante, con lanzamientos como “Lonely”, “Que rica” y “Cacerola”, entre otros. Su participación junto a Yan Block en “Espresso Martini”, tema de Rauw Alejandro que forma parte del álbum “Cosa Nuestra”, confirma su originalidad lírica y su dominio narrativo dentro del género.

Su producción discográfica Booeee (2023) sobresale con millones de reproducciones en plataformas digitales, superando los 61 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. Éxitos como “Enchulé” (ft. Big Soto), “La Familia” (ft. Dei V y La Exce) y “Friendzone” (ft. Alejo), fortalecen un catálogo musical sólido y diverso.