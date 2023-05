Listo para las ligas mayores. Así se siente el puertorriqueño Marconi Impara en esta nueva etapa tras el lanzamiento de su álbum Booeee, con el que apuesta a continuar estableciendo su identidad musical.

La producción discográfica sigue la línea rítmica del trap, que desde sus inicios ha adoptado como uno de sus géneros favoritos. “Me siento feliz porque, aun así, con estos ritmos que son un poco acelerados, un poco distintos, podemos decir que estamos en los tops álbumes de Apple Music, con puro trap. Es una bendición”, manifestó con orgullo sobre el disco de 16 temas que cuenta con la colaboración de productores como Young Martino, Urba & Rome, Calleb Calloway, Julia Lewis, Sgull, De la Cruz, Viejo Culprit y Saox.

PUBLICIDAD

Siguiendo su fórmula, el intérprete natural de San Juan vuelve a descansar en la improvisación, apartado de la práctica de escribir sus composiciones. “Yo dejo que todo fluya. Muy pocas veces uso la libreta para escribir. Me paro frente al micrófono y trato de irme por donde va a la canción. Si no me gusta, pues lo dejo”, sostuvo enfático. “Canté lo que sentía”, reiteró, y expuso que se mantiene en su idea “porque así fue como me resultó mi primer tema, cuando saqué Frío pingüino, tenía un sentimiento que lo expresé en esa canción. Hay palabras de esa canción que yo hubiese cambiado yo escribiéndola”. Sin embargo, se siente más cómodo con el ingrediente de la espontaneidad.

“Yo dejo que todo fluya. Muy pocas veces uso la libreta para escribir. Me paro frente al micrófono y trato de irme por donde va a la canción. Si no me gusta, pues lo dejo”, sostuvo enfático el exponente urbano Marconi Impara. ( Alexis Cedeño )

El responsable de los EP Nieva (2020) y They Love Us (2022) manifestó sentirse en un nuevo escalón musical con Booeee. “Es un muchacho que duró mucho tiempo practicando, soñando el momento de poder hacer un proyecto tan grande y, más que eso, siento que estamos ready para poder entrar a la cancha en las ligas mayores”, resaltó Marcos Mercado Mota, y compartió que los temas de fronteo, maleanteo y los que invitan al baile, prevalecen en la producción. También, los que hablan de los asuntos del amor, como Vocifera, el tema en promoción.

“Es el más distinto del álbum. Es a un tiempo más lento, narrando la historia de dos personas que supuestamente no se quieren”, explicó. “Yo estoy diciendo como que ‘pues, vocifera que tú no me quieres, dale, pero comoquiera que sea, en la historia yo voy a ser el malo si la cuentas tú’”. De paso, confesó ser un fanático del romance.

PUBLICIDAD

“Me encanta. Cada vez que hago temas así me acuerdo de mi niñez, cuando mi mamá limpiaba la casa y ponía temas de esta categoría, y yo creo que de ahí es que nacen esas ganas de seguir escuchando esos temas, y de la curiosidad, porque son temas muy maduros para un muchacho que está creciendo”, analizó, y confesó su admiración hacia el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. “Tiene un palabreo superdistinto que yo para entender tenía que buscar un diccionario. Vocifera tiene una esencia de eso, como un aroma de todos esos temas viejos”, agregó Marconi, y reveló cómo comenzó a enamorarse de la idea de dedicarse a la música.

“Mi papá fallece exactamente el día de graduación, de mi prom”. El lamentable suceso lo motivó a lanzar un tema freestyle bajo el nombre Papá se fue. “Era una persona superalegre, y me impactaba mucho cuando me presentaba a las personas. Era como si yo hubiese sido un premio, su campeonato, su logro más grande”, manifestó con gran orgullo el intérprete, quien se crio en Barrio Obrero. “Eso me trabajó bastante porque yo decía, ‘wow, ¿cómo es que alguien puede estar tan orgulloso de algo sin saber cómo esto puede terminar?, porque yo voy a crecer en algún momento y quizás en el camino’…, tú sabes. Y creo que eso, la alegría, la responsabilidad, la honestidad. A mi papá lo quería todo el mundo en el barrio, y me llevo eso de papi”.

Para el tema usó una pista de otro autor, lo que provocó que eventualmente fuera retirado de la plataforma Soundcloud por no contar con autorización para su uso. Aun así, la aceptación del tema durante el tiempo que estuvo vigente lo llevó a reflexionar sobre la posibilidad de intentar la música a nivel profesional. El apoyo a nuevos lanzamientos fue acrecentando su motivación. Luego de tres años de cursar estudios universitarios con interés en el campo de las relaciones públicas, optó por darle más formalidad a su aspiración.

PUBLICIDAD

“Cuando tomo la decisión de dejar la universidad por la música, como una familia normal, nadie quería que dejara la universidad. Yo me empeñé en que por lo menos me dieran un año de break para poder hacer mi sueño, y gracias a Dios se nos dio y estamos aquí”, celebró Marconi, que incluyó entre sus intereses destacarse en el baloncesto, pero la música pesó más que el deporte.

“Aun yo sabiendo que tenía talento y sabiendo que podía ser bueno en la música, me tomó el camino largo y lo asumí, y dicho eso, todo lo que está sucediendo ahora es a puro sudor, es a pura lágrima, a puro sentimiento”, sostuvo la voz de Triple H Remix, que cuenta con las colaboraciones de Omar Courtz, Brray y Dei V. “Lo que tengo, en verdad, ahora mismo es mucha gratitud con todas las personas que han aportado a mis proyectos, a este mi álbum, a todas las personas que sacan de su tiempo y me escuchan”.