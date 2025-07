Un encuentro con un viejo amigo encendió la chispa para regresar a sus raíces y celebrar su trayectoria.

Melina León se afianza en los ritmos clásicos del merengue y eleva su mensaje de empoderamiento en su noveno álbum, “Aprendí”.

Luego de 15 años sin trabajar en una producción completa, la cantante compartió en entrevista con Primera Hora que el proyecto nació tras toparse en una actividad con el productor Hénry Jiménez, con quien llegó a trabajar la versión tropical de “Corazón de mujer”.

“Le dije que quería hacer música, pero él me llama, y me hace la propuesta de que quería hacerme la producción completa. Así que accedí rápidamente”, destacó Melina, quien indicó que Jiménez regresó a República Dominicana para confeccionar una producción musical que la transportó a la época dorada del género tropical en el Caribe.

“Henry es de todo, es tremendo arreglista, es una maravilla, y es de República Dominicana, y en los 90, la mayoría de los arreglistas del merengue eran dominicanos. Ellos tienen ese sabor único y cuando le ponemos lo de nosotros es una fórmula perfecta. Y con Henry, todas sus canciones tienen ese ‘swing’ para bailarlas de principio a fin, que tienen ese sabor que a mí me gusta en el merengue”, expuso.

La intérprete se aprestó así a grabar su voz a los temas de merengue y una balada en los estudios de amistades como Oscarito, Eduardo Reyes y Richard Marcel, así como a ponerse en contacto con su colega, Alejandro Montalbán, lo que la llevó a sentirse más que cómoda con la sinergía que se iba concretando.

“Llamé a Alejandro y le dije, ‘necesito nuevas canciones para una producción’. Pasaron dos días y me dijo: ‘Meli, Eduardo y yo te escribimos una canción, mira a ver si te gusta’ ”, sostuvo la merenguera sobre “Nunca más”, que catalogó como uno de los temas favoritos de este proyecto.

“Me fascinó, y se me pararon los pelos porque ellos fueron los que crearon ‘Mujeres liberadas’ y ‘Con los pies sobre la tierra’. De hecho, Alejandro fue quien me puso el nombre de Melina León, fue mi manejador, ellos fueron los que crearon este mundo hermoso con la música”, destacó Yamilette Aponte Yunqué, nombre de pila de la riopedrense.

La cantante también se expresó afortunada de compartir micrófono con el veterano Eddy Herrera en el número “La mala costumbre”, así como con la cantante emergente Didi Hernández, quien se perfila como la nueva promesa del merengue en el país hermano.

“Está chévere todo esto porque volvemos a darle al público lo que recibieron en esos años, pero que la nueva generación escuche esa buena música”, apuntaló.

Melina resaltó, por otro lado, el lápiz del compositor Kelvin Mejías, a quien Jiménez le presentó y quien la sorprendió al traer extractos de sus entrevistas televisivas y las convirtió en líricas para la balada “Para tu mala suerte”, un número donde abraza sus triunfos y caídas para evitar caer en las manos equivocadas.

“A lo largo de mi carrera he aprendido a ser perseverante, a luchar contra los ‘no’ y los ‘no se pueden’ para poder lograr lo que sí quiero”, compartió la voz de “Baño de Luna” y “Cuando una mujer”, resaltando que la producción extendida persigue reconocer años de trabajo y sacrificio como mujer en la industria musical.

“Yo comencé a cantar los 15 años, pero desde el 97, hace 28 años, comencé con esta carrera. Conozco de principio a fin lo que hay. Sé lo que quiero, sé lo que valgo, sé lo que lo que necesito y sé lo que la gente quiere”, afirmó.

La exparticipante de “Super Chef Celebrities” asegura que a sus 51 años se siente afortunada de que su música continúe sirviendo de inspiración para mujeres y hombres alrededor del Caribe y América Latina, pero también que su voz transforme vidas en momentos difíciles.

“La música debe tener sentido, que yo pueda hacerla y que esa canción cambie, haga su trabajo; que además de ponerte a bailar y gozar te ayude a tomar decisiones, más cuando son canciones que hablan sobre el sufrimiento de las mujeres, que las llama a seguir adelante”, dijo al recordar una ocasión en la que, mientras realizaba su rutina de ejercicios en un gimnasio, un caballero la interrumpió con un planteamiento curioso.

“Él viene y me dice: ‘¿es verdad que cuando a uno le rompen el corazón, uno no se puede volver a enamorar?’. No sé, fue una pregunta así, pero yo le dije que no, nadie es indispensable en tu vida, tú puedes volver a enamorarte y te enamoras con más ganas la segunda vez, así que no te preocupes por esa persona, preocúpate por el próximo, así que sí, las canciones llegan a uno”, sostuvo.

“Aprendí” de Melina León se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.