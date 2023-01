La cantante colombiana Shakira publicó un mensaje de Año Nuevo en sus redes sociales, este domingo 1 de enero de 2023. Fueron palabras contundentes y duras que han sido republicadas por varios de sus seguidores en plataformas digitales. Muchos han asegurado que se trata de una indirecta a su expareja, Gerard Piqué.

El comunicado está escrito en forma de versos con rima, y en inglés y español. Algunos usuarios lo han interpretado incluso como la letra de una nueva canción para los próximos meses. “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano”, comienza.

Y sigue: “Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente”.

PUBLICIDAD

En un siguiente párrafo escribió: “Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado”.

Y concluye: “Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”.

Canciones de amor y desamor

Lo cierto es que el 2022 fue trascendental para la barranquillera. Su ruptura con el futbolista Gerard Piqué cambió su panorama y el de sus hijos, y la puso en conversación en la opinión pública. Su canción ‘Te felicito’, publicada semanas antes de haberse conocido la decisión de la pareja, rompió récords y muchos aseguraron que se trataba de una especie de ‘aviso’ de la cantante sobre lo que ocurría.

Con ‘Monotonía’ pasó algo similar. En solo 24 horas, acumuló 20 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en el debut en español más grande de la historia de esa plataforma. Además, en el balance de la plataforma Spotify, la cantante sumó más de 53 millones de oyentes mensuales, lo que la convirtió en la primera mujer latina en alcanzar esa cifra.

No sería la primera vez que Shakira compone tras un desamor. ‘Antología’, una de sus canciones más escuchadas, habría sido escrita tras terminar su noviazgo con Óscar Ulloa en 1994. Su exnovio había salido en el video de ‘Dónde estás corazón’.

La historia de amor con Piqué también se conoció a través de las canciones de la colombiana. ‘Waka Waka’, que fue la canción del Mundial de Sudáfrica 2010, fue el reflejo del comienzo de su relación. Cuatro años después, con ‘La La La’, en Brasil 2014, cuenta en una estrofa lo que le inspiraba la mirada de su pareja: “Toda mi vida fue así; Tanto te busqué hasta que llegaste; Con esa boca que Dios te ha da’o; Ni obligá' podría dejarte; Las ganas de ti me devoran; Los segundos de todas las horas; Tus dos luceros es to’ lo que quiero; Sin tus ojos azules, me muero; Ven y bésame mucho; El mundo no importa; La noche comienza; No, no, no pares ahora”.

PUBLICIDAD

‘Me enamoré’ fue una clara dedicatoria al futbolista. Él mismo aparece al final del videoclip de esa canción. “Es lo que andaba buscando; Creí que estaba soñando; ¿De qué me andaba quejando?; No sé qué estaba pensando; Hoy pal cielo voy pateando”, se escucha.

Con ‘La bicicleta’, que interpretó con Carlos Vives, hablaba de forma directa sobre su examor: “Lleva, llévame en tu bicicleta, oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta; Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta; que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Este reciente mensaje por el nuevo año de Shakira podría ser una nueva canción en la que habla de lo que significó su ruptura con Piqué. En la publicación escribió: “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano”.