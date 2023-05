Atención salseros boricuas.

Ya suena en las ondas radiales locales la voz de una nueva fémina salsera que si madura como pinta, bien pudiera abrirse paso como la nueva figura a seguir en el exigente mundo del fanático que gusta y sigue la música tropical.

Y el reto no es fácil para la joven de 26 años Merari Rivera, residente en Toa Alta.

Los salseros, puertorriqueños e internacionales, tienen por mucho, una variedad de referentes artísticos en la rama femenina que ha brillado con luz propia en el mundo de la salsa y se han ganado el respeto y admiración de ellos.

Y Merari, cuyo tema en versión salsa, La carta -que cobró vida el 31 de marzo-, es muy consciente del trabajo arduo que enfrenta en busca de ganar credibilidad como salsera, ya que es un nuevo mundo en el que realmente se adentra en estos momentos.

“Lo sé. El público salsero no es fácil y es muy exigente a la hora de seguir a sus cantantes y de disfrutar los temas. Yo no soy una salsera de nacimiento, en realidad hace poco comencé a estudiar y a adentrarme en conocer sobre estilos y famosos cantantes del género, pero es aquí, en la salsa en donde quiero abrirme paso, hacer carrera e impactar con mi talento y habilidad. Estoy muy comprometida con eso”, aseguró.

Y en efecto, reconoce que el arte de sonear es difícil de aprender o desarrollar, y asegura que hará su intento por dominarlo, aunque sabe que no todos los salseros han sido o son grandes soneros y no empece a ello han podido tener éxitos en sus carreras.

Merari es salsera de nueva cuña. Pero, eso no significa que las tablas y las tarimas le sean extrañas. Desde los nueve años hasta los 17 años fue integrante del Coro de Niños de San Juan, con el que tuvo la oportunidad de viajar y competir en algunos países.

“Yo nací para cantar, es lo que me gusta”, dijo la también compositora.

En el 2017 y 2018, Merari hizo su carrera como baladista y grabó temas independientes los cuales sonaron a través de algunas de sus redes sociales (algunos se pueden encontrar en YouTube), y logró que mucho público, sobre todo jóvenes, le siguieran el paso.

Hasta el cantautor venezolano, Franco De Vita, la invitó a cantar en Puerto Rico en uno de sus conciertos (2017) tras escuchar su voz y su música a través de la redes sociales.

Merari, quien tiene una maestría en Higiene Industrial del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, dijo que esa oportunidad que le dio De Vita, la impactó de inmediato como cantante.

“Se portó muy bien conmigo y me elogió mucho durante mi presentación. Yo estaba como en una nube. Imagínate, cantar ante un público en el Coliseo (José Miguel Agrelot), era mi comienzo como cantante de baladas. Nunca lo podré olvidar. Ya yo cumplí con mi compromiso de terminar mi carrera universitaria. Ahora voy con todo a hacer carrera como cantante salsera”, dijo.

En su casa sus padres escuchaban salsa, por lo que el gusto por el género no le es ajeno. Así, decidió debutar y hacer carrera como salsera tras analizar que hoy día es un nicho en donde no abundan muchas cantantes y ella entiende puede aportar e impactar con la temática de sus letras.

Por eso, aunque su tema La carta la grabó originalmente como balada, ahora hizo su versión en salsa.

India es uno de sus referentes. Lo mismo la cantautora Kany García. A su vez, Merari dijo que ha recibido mensajes de apoyo por parte de artistas como Luis Enrique, Sergio George, Víctor Manuelle, Johnny Rivera, Olga Tañón y Domingo Quiñones, entre algunos.

“Estoy agradecida. En un momento, algunas disqueras mostraron interés en grabarme como baladista, pero luego vino la pandemia. Ahora, con mi decisión de desarrollarme en la salsa voy con calma. Eso sí, quiero hacer temas nuevos y subirlos cada 40 días, que la gente pueda disfrutarlos. Estoy enfocada en ese público salsero y quiero experimentar toda la oportunidad que pueda para ganarme a esa audiencia, a la que le tengo mucho respeto”, señaló la cantante, que cuenta con más de 300 mil seguidores en sus redes.

Merari aseguró que gusta de componer temas, como contando una historia, y lo mismo le canta al amor como al desamor, al despecho, a asuntos familiares, temas sociales, etc.

“Otro punto que me gusta destacar de algunos salseros es la forma y el estilo particular que tienen de interpretar. Rubén Blades, Eddie Santiago, Tito Rojas, Frankie Ruiz, y otros, son muy distintos y especiales en su arte salsero. Lo mismo India. Todos marcan diferencia. A mí también me gusta interpretar cuando canto, es mi estilo”, dijo Merari.

“Estoy loca por debutar ante un público cantando salsa, quiero exponerme. Que vean lo que traigo, sé que les va a gustar”, acotó.