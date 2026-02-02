La Embajada de Israel en México se expresó en contra de la comercialización de mercancía no oficial con simbología nazi en los conciertos de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros, donde varias playeras y sudaderas tenían estampadas esvásticas.

A través de redes sociales, la representación diplomática manifestó su rechazo a la venta de playeras y sudaderas que exhibían esvásticas acompañadas del nombre artístico de Kanye; "Ye“.

En su pronunciamiento, la embajada calificó este tipo de expresiones como una “retórica dañina” que “causa un daño real”, por lo que solicitó que la distribución de dichos artículos se cancelara de inmediato.

“La mercancía vendida ayer fuera de un concierto en la Ciudad de México de Ye (antes conocido como Kanye West) es un recordatorio contundente de cómo los símbolos y mensajes antisemitas siguen circulando mucho después de que una retórica dañina ha sido expresada y normalizada”, señala el comunicado.

La embajada mostró preocupación porque los hechos tuvieran lugar en el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

“Es profundamente inquietante, esta semana está destinada a la memoria, la responsabilidad y la claridad moral, no a la normalización del odio”, puntualizó.

El señalamiento surgió luego de que asistentes y usuarios en redes sociales compartieran imágenes de la mercancía, lo que generó indignación y reavivó la polémica en torno a las posturas públicas del rapero, ahora conocido como Ye.

La controversia no es nueva

En 2025, durante la transmisión del Super Bowl LIX, Ye difundió un anuncio de 30 segundos en el que promocionó su sitio web, Yeezy.com. Usuarios que ingresaban a la página detectaron que el producto principal a la venta era una camiseta blanca con una esvástica negra, con un precio de 20 dólares, lo que provocó una ola de críticas y rechazo.

Horas más tarde, la tienda fue retirada de la plataforma y un vocero explicó que el sitio fue eliminado debido a que “no realizaba prácticas comerciales auténticas e infringía nuestros términos”, según declaraciones recogidas por “The New York Times”.

Posteriormente, Ye reapareció en redes sociales con publicaciones en las que se autodenominó abiertamente nazi y expresó admiración por Adolf Hitler. Estas declaraciones derivaron en la suspensión de su cuenta en X y provocaron un amplio repudio por parte de la comunidad judía y del público en general.