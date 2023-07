En 2006, un niño sorprendió a muchos en la Isla al meterle duro a una canción de reguetón de tres minutos y 36 segundos que tituló “Móntala”. Dos años después, hizo historia al convertirse en el artista más jóven en obtener un premio Latin Grammy por el álbum que le consagró como “El Heredero” y le otorgó hasta un récord Guinness.

Ahora, el cantante Miguelito asegura estar listo para volver a montarla y darle de vuelta a su fanaticada mucho dembow tan pronto como el próximo mes de agosto.

“El plan es ir soltando canciones, darle material, tirar muchos temas. Y lo único que les puedo decir es que este mes que viene con perreo, perreo, perreo. Tampoco algo sucio, pero la genté sabrá”, adelantó el reguetonero en entrevista telefónica con Primera Hora.

Tras años de varios intentos, el cantante urbano regresa más enfocado a experimentar con sonidos más nuevos para el reguetón boricua. ( Suministrada )

El boricua, quien reside junto a su familia en Los Ángeles, California, se encuentra a los 24 años con un nuevo equipo de trabajo y más energías para volver a darlo todo en el género urbano, un movimiento musical que nunca esperó que se convirtiera en el fenómeno cultural de hoy día y uno de los géneros musicales más escuchados en el planeta Tierra. A la misma vez, este continúa administrando dos concesionarios de automóviles y una empresa de transportación en la ciudad estadounidense junto a su familia.

“Me encuentro trabajando con mucha música, en ‘campamento’ todos los días, tengo productores y escritores conmigo casi todos los días, y estoy viajando a Puerto Rico por unos días para trabajar unos proyectos allá, y luego voy con otros en Miami y otros en Orlando”, expresó el artista, quien firmó recientemente un contrato de distribución y colaboración a largo plazo con la empresa TuStreams, con quienes expresó sentirse la confianza para darle “la calidad de proyecto que la fanaticada espera de Miguelito”.

"Me gusta experimentar, no me gusta hacer más de lo mismo, quiero darle a la gente algo diferente", expresó Miguelito, quien comienza a enfocarse nuevamente en la música. ( Suministrada )

Recientemente, el exponente urbano lanzó “Fresa”, un tema bailable que coquetea con el “Jersey Club”, un ritmo que nació en la escena subterránea de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, a principios de los años 2000 y se ha vuelto popular por intérpretes como el rapero estadounidense Lil Uzi Vert con “Just Wanna Rock”, la cantante británica Pink Pantheress con “Boy’s a Liar”, la megaestrella vegabajeña Bad Bunny con “WHERE SHE GOES” y el reguetonero carolinense Anuel AA con “Baby”.

“La historia llevaba un año hecha, grabada y producida, pero simplemente, no se llegaron a unos acuerdos y no tuvimos un equipo el cual tuvieran un plan que me fascinara. Y ‘Fresa’ era un tema que me gustaba mucho, con el que estaba experimentando hace mucho con mi productor Telli ‘La Catedral’, quien me dijo que mirara este movimiento que está pasando en el ‘East Coast’, y un día, desde el gimnasio, me salió la idea y le dije a él que llegara al estudio, que esto sale de una, y así salió”, expresó el exponente, al tiempo que habló sobre la canción “GIGA”, que explora con los ritmos psicodélicos del “Brazilian Funk”.

“Yo que llevo tanto tiempo, me gusta experimentar, no me gusta hacer más de lo mismo, quiero darle a la gente algo diferente, pero esto conlleva un poco de tiempo porque había varios exponentes, pero no fue hasta que Benito dio ese vástago, esa aprobación para meterle al ritmo”, destacó el intérprete de “No Contesta”, su canción más reciente.

Cuando Primera Hora preguntó que sería lo próximo tras sus lanzamientos, Miguelito indicó que todavía no se avecina la llegada de un nuevo álbum, pero que la gente podrá esperar más consistencia del artista urbano.

“La gente me lo pedía, ahora tenemos el equipo, estamos puesto para eso. Al final del día, los vamos a complacer”, puntualizó el cantante, quien indicó que también se aproxima explorar otros renglones, como la actuación.