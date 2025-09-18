El cantante puertorriqueño Moa Rivera lanzó en todas las plataformas digitales su más reciente tema musical titulado “Pensándote”, una salsa romántica que combina la esencia clásica del género con arreglos modernos y frescos.

Este lanzamiento llega tras el rotundo éxito de su reciente gira por España, donde conquistó escenarios en diferentes ciudades y fortaleció aún más su conexión con el público europeo. Precisamente, el video musical de “Pensándote” fue grabado en varias localidades de Europa, aportándole un aire cosmopolita y visualmente cautivador que acompaña la intensidad de la canción.

El sencillo aborda la fuerza de un amor que permanece vivo en la memoria y el corazón, reflejando sentimientos profundos que se transforman en música.

“ ‘Pensándote’ es un tema muy especial para mí porque nace de esa emoción de tener a alguien siempre presente en el pensamiento, aunque la distancia o las circunstancias separen. Espero que el público sienta la misma pasión que pusimos en cada nota y que se identifique con esta historia de amor”, expresó el cantante.

Con este estreno, el artista continúa reafirmando su lugar como una de las voces más prometedoras de la salsa contemporánea, llevando su propuesta musical a otras fronteras.