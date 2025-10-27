El cantante panameño Leavit Zambrano, conocido en la escena musical como Japanese, falleció este jueves, según confirmaron sus familiares a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Tenía 52 años.

“Con profundo dolor y gran tristeza informamos el fallecimiento de Leavit Zambrano, reconocido en el mundo artístico como Japanese, una de las figuras más influyentes y queridas del género urbano panameño”, indicó la familia del artista.

En el mensaje, los allegados del músico describieron su trayectoria como la de un pionero del movimiento urbano en Panamá.

“Japanese fue mucho más que un artista: fue un representante del talento nacional y una voz inconfundible que marcó a varias generaciones con su estilo único, su energía en el escenario y su compromiso con la cultura popular. Su legado musical y su impacto en la comunidad permanecerán vivos en la memoria y el corazón de todos los que lo admiraron”, añadieron.

PUBLICIDAD

Zambrano se destacó por fusionar el reggae panameño con el dancehall y el hip hop, creando un sonido propio que lo convirtió en referente de la música urbana en Centroamérica.

Durante su carrera, llevó el nombre de Panamá a nivel internacional y colaboró con artistas del ámbito latinoamericano.

“Durante años, Leavit Zambrano llevó el nombre de Panamá a lo más alto, inspirando a jóvenes artistas y demostrando que la pasión y la perseverancia pueden romper cualquier barrera. Su partida deja un vacío inmenso en la música y en todos los que tuvieron el dicho de conocerlo y compartir con él”, expresó la familia en el comunicado.

En el mismo texto, los familiares solicitaron respeto y consideración durante el duelo.

“En este momento tan difícil, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, colegas y seguidores. Pedimos respeto y consideración ante el duelo de sus seres queridos. Descansa en paz, Japanese. Tu música, tu nombre y tu espíritu quedarán por siempre en el corazón del pueblo panameño”, agregaron.

El sobrino del artista, quien también fungió como su mánager digital, compartió un mensaje adicional en nombre del equipo de trabajo y la discográfica. “Su compromiso, talento y dedicación dejaron una huella imborrable en la música panameña y en todos quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo en su trayectoria artística”, afirmó.