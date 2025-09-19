El compositor de música country Brett James, ganador de un Grammy y conocido por sus éxitos como “Jesus Take the Wheel” de Carrie Underwood y “When The Sun Goes Down” de Kenny Chesney, falleció el jueves en un accidente aéreo en Carolina del Norte, informaron las autoridades el viernes. Tenía 57 años.

El pequeño avión, con tres personas a bordo, se estrelló el jueves por la tarde “bajo circunstancias desconocidas” en un bosque en Franklin, según indicó un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA). No hubo sobrevivientes, informó la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte en un comunicado.

James viajaba en un Cirrus SR22T, registrado a su nombre legal, Brett James Cornelius, según los datos proporcionados por la FAA. No se sabe si él era el piloto del avión. La Patrulla confirmó su muerte. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han anunciado que investigarán el accidente.

Las otras dos personas a bordo eran Melody Carole y Meryl Maxwell Wilson, confirmó la Patrulla.

El avión había despegado del Aeropuerto John C. Tune en Nashville.

James fue inducido al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 2020. La organización publicó un comunicado en línea lamentando su muerte.

Originario de Oklahoma City, James dejó la escuela de medicina para seguir una carrera musical en Nashville, según su biografía en el sitio web del Salón de la Fama.

Su primer éxito número 1 fue “Who I Am” de Jessica Andrews en 2001. “Jesus, Take the Wheel,” que coescribió para Underwood, ganó el Grammy en 2006 a la Mejor Canción Country, entre otros premios.

James tenía más de 500 canciones grabadas, para álbumes con ventas combinadas de más de 110 millones de copias, según su biografía en el sitio web del Grand Ole Opry.

Otros artistas que cantaron sus canciones incluyen a Faith Hill, Kelly Clarkson, Luke Bryan, Keith Urban, Nick Jonas y Meghan Trainor.

Otros éxitos incluyen “Cowboy Casanova” de Underwood, “Out Last Night” de Chesney y “Summer Nights” de Rascal Flatts.

“Destrozado al enterarme de la pérdida de mi amigo Brett James esta noche”, escribió el cantante de country Jason Aldean en X. “Solo tengo amor y respeto por ese tipo, y él ayudó a cambiar mi vida. Un honor haberlo conocido y trabajado con él.”

James grabó su propio álbum en 2020.

“A mi edad, no voy a escribir sobre conducir en camionetas, persiguiendo chicas”, dijo en una cita en el sitio web del Opry. “Tenía que sentirse más clásico, líricamente. Todas terminaron siendo canciones de amor, pero con la esperanza de que fueran canciones de amor con un giro, que no todas hayan sido escritas antes.”