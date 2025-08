Nueva York. Jeannie Seely, la cantante de música country conocida por éxitos como “Don’t Touch Me”, falleció a los 85 años.

Su publicista, Don Murry Grubbs, informó que la artista murió el viernes debido a complicaciones relacionadas con una infección intestinal.

Apodada “Miss Country Soul” por su estilo vocal distintivo, Seely fue una pionera para las mujeres en la música country, destacándose en las décadas de 1960 y 1970 por su actitud rebelde y una serie de éxitos inolvidables.

Su segundo esposo, Gene Ward, falleció en diciembre. En mayo, Seely había revelado que se encontraba en proceso de recuperación tras someterse a múltiples cirugías de espalda, dos procedimientos de emergencia y pasar 11 días en la unidad de cuidados intensivos. También padeció un episodio de neumonía.

“La rehabilitación es bastante dura, pero cada día se ve más brillante, y anoche vi una luz al final del túnel. ¡Y era de neón, así que supe que era mía!”, expresó en un comunicado en aquel momento. “La inquebrantable Seely está trabajando en su regreso”.

La leyenda Dolly Parton fue una de las primeras en rendirle homenaje, recordando su amistad desde que ambas comenzaron sus carreras en Nashville.“Era una de mis amigas más queridas”, dijo Parton en sus redes sociales. “Creo que fue una de las mejores cantantes de Nashville y tenía un maravilloso sentido del humor. Compartimos muchas risas, lágrimas también... y la voy a extrañar muchísimo”.

Jeannie Seely nació en julio de 1940 en Titusville, Pensilvania, y creció en el cercano pueblo de Townville. Su amor por la música country comenzó desde niña: su madre cantaba y su padre tocaba el banjo. Desde pequeña participó en programas de radio y televisión locales. A los 20 años se mudó a Los Ángeles, donde trabajó en los sellos discográficos Liberty e Imperial.

Más adelante se trasladó a Nashville, donde cantó en el programa de Porter Wagoner y firmó contrato con Monument Records. Fue allí donde lanzó el tema que marcaría su carrera: “Don’t Touch Me”, una balada escrita por Hank Cochran que le valió su único premio Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal femenina country & western.

Seely y Cochran se casaron en 1969 y se divorciaron en 1979.

Durante su carrera, rompió esquemas en una industria dominada por hombres. Fue una de las primeras mujeres en usar minifalda en el escenario del Grand Ole Opry, lo que en su momento fue considerado un acto osado.

Entre sus mayores éxitos figuran “Don’t Touch Me”, “I’ll Love You More (Than You Need)” de 1967 y “Can I Sleep In Your Arms?” de 1973, una adaptación de la canción folklórica “Can I Sleep In Your Barn Tonight Mister?”.

En las décadas siguientes, Seely continuó grabando, actuando y presentando programas de música country. Sus canciones han sido interpretadas por figuras como Merle Haggard, Ray Price, Connie Smith, Ernest Tubb, Grandpa Jones y Little Jimmy Dickens.

Desde 2018, conducía el programa semanal “Sunday’s with Seely” en el canal Willie’s Roadhouse de SiriusXM, propiedad de Willie Nelson. Ese mismo año fue incluida en el Music City Walk of Fame.

Jeannie Seely se presentó cerca de 5,400 veces en el Grand Ole Opry, del cual fue miembro desde 1967. Según indicó su publicista, la función del sábado del Opry estará dedicada a su memoria.

Su último lanzamiento musical fue en julio de 2024: una versión del tema “Suffertime” de Dottie West, grabado en el legendario RCA Studio B. Seely había interpretado la canción en el Opry el año anterior.