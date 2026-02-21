William Anthony Colón Román, el cantautor y trombonista que revolucionó la industria de la música con su salsa brava, murió a los 75 años, confirmó su familia a través de un comunicado en las redes del artista.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, comienza diciendo el comunicado.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, terminó diciendo la familia en el mensaje.

La triste noticia surgió al momento que diversos colegas se unieran en oración por el legendario artista, quien fue internado al Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, Nueva York, por presuntos problemas cardíacos.

Nacido el 28 de abril de 1950, Colón se destacó como poeta, compositor, arreglista, intérprete, folklorista, trombonista, productor y director.

Colón Román se crió en el barrio puertorriqueño del Sur del Bronx de Nueva York a mitad de siglo, según la biografía de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Descendiente de puertorriqueños, su abuela Antonia fue quien inculcó en él la semilla del ser boricua, así como la figura que le enseñó el español, lenguaje que sus propios padres perdieron en las calles de la Gran Manzana para la época en que ni siquiera se mencionaba el bilingüismo.

La educación musical formal de Colón vino primero con la flauta de la escuela elemental que se llevaba a escondidas para la casa. Posteriormente conoció el clarín, que empezó a dominar como niño escucha a los 11 años. Cuando se encontró con la trompeta a los 13 años, supo que lo de la música iba en serio y comenzó a tomar clases, y darle forma al estilo y sonido que se abrió paso sin tregua para hacer historia.

Willie Colón grabó en 1967 su primer disco (“El malo”) a los 16 años con Héctor Lavoe, quien lo apodó como el “Malo del Bronx” y formó con él uno de los binomios salseros más importantes de la compañía discográfica Fania.

En 1969, su “Che ché colé” fue un número importante para la conquista afroantillana del pentagrama popular. Y aunque hubo quienes se resistieron a aceptarlo, su famoso canto ghanés con ritmo de bomba puertorriqueña, se convirtió en clásico de la salsa de la nueva década.

Con Lavoe, la orquesta de Willie Colón popularizó temas como “Calle Luna, calle Sol”, “Abuelita”, “Ah, ah, oh, no”, “Ghana’e”, “El día de mi suerte”, “La murga” y “Juana Peña”, entre otros.

En 1976, le frunció el ceño a los clásicos cal producir un ballet, “El baquiné de los angelitos negros”, que abrió su período de salsa sinfónica. Concluido su periodo de grabaciones con Lavoe, Willie decide lanzarse al ruedo como cantante en producciones como “The Good, Bad and The Ugly” (1976) y “Sólo” (1988).

En 1977, presentó discográficamente a Rubén Blades en el disco “Metiendo mano”. Cabe destacar que la historia de éxito que precedió esa asociación de Blades con Willie como antes habia impactado la de Lavoe, dejando como clásicos discográficos “Maestra vida” (1978) y “Canciones del solar de los aburridos” (1981).

Colón tiene un récord discográfico impresionante con más de 32 álbumes, que le han merecido nueve Discos de Oro y cinco de Platino. Ha vendido más de ocho millones de discos en el mundo, con el crédito a su haber de 16 elepés con Lavoe, seis con Blades y cuatro con Celia Cruz.

Colón ha sido nominado más de ocho veces para los premios Grammy en la categoría tropical. También actuó en cine y televisión en producciones como “Vigilante”, “The Last Fight”, “Salsa”, “Miami Vice” y la telenovela “La intrusa”.

Colón también se destacó como activista social desde su ciudad, abogando contra la pobreza, la inequidad y a favor de la representación desde su juventud.

Pero, a partir de los años 2010, Colón comenzó a mostrar afinidad por el sector conservador, se volvió crítico al Partido Demócrata de los Estados Unidos, y sorprendió en el año 2016, cuando afirmó que votaría por Donald Trump tras tener desconfianza a la alternativa demócrata, Hillary Clinton, aunque esperaba por ver cambios en la política hacia las comunidades latinas.

En el año 2024, Colón reiteró su apoyo por Trump en la reelección, y aún muestra su respaldo por el actual presidente en su cuenta de Facebook.

A Colón le sobrevive su ahora viuda, Julia Colón Craig, con quien estuvo casado por más de 35 años, y sus cuatro hijos: William, Alejandro, Adam y Patrick.