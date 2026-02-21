El músico Julio Rosaly, quien fue integrante de la orquesta de merengue popular entre los años 70 y 90 “Milly, Jocelyn y Los Vecinos”, murió.

La merenguera Milly Quezada anunció este jueves el deceso del guitarrista a través de una publicación en sus redes sociales.

“Gran amigo y músico de la Orquesta Los Vecinos ha pasado a ser parte de la gran Orquesta Celestial .. Paz a sus restos y conformidad a toda su familia, colegas y compañeros de vida. Mi más sentido pésame”, escribió Quezada junto a una fotografía de su excompañero.

La artista no reveló la causa de la muerte y las circunstancias en las falleció Rosaly.