Cuando el legendario cantante de rock Rod Stewart se suba a la tarima del Coliseo de Puerto Rico el viernes, 10 de febrero de 2023 para dar su espectáculo, podrá ver entre el público a unas personas muy especiales para él: parte de su familia, que incluirá a su hija Kimberly y a su nieta Delilah, cuyo padre no es otro que el laureado actor puertorriqueño Benicio del Toro.

“Ella viene con nosotros, pero tengo primero que conseguir que su padre pague el billete de avión”, exclamó el cantante inglés en tono de broma y lanzando una gran risa al ser preguntado por su nieta. “Tengo muy buena relación con mi hija y mi nieta. Ellas siempre vienen todos los años a visitarnos por Navidad a Londres, y ahora me encontraré con ellas en Florida para los ensayos de la banda antes de irnos a San Juan. Delilah probablemente ha estado en Puerto Rico con su padre en varias ocasiones”, aseveró el legendario intérprete en entrevista telefónica con este medio.

Esta, sin duda, no es la primera vez que este famoso artista pisa suelo boricua, ya que lo hizo en el 1973 cuando formaba parte de la banda Faces, y luego se presentó como solista en el Estadio Hiram Bithorn, el 1 de junio de 1988, y luego en el Coliseo de Puerto Rico, el 30 de agosto de 2008.

“Siempre es especial presentarse en la isla. Cada cultura es especial porque son mis amigos. Cada fan es un amigo mío”, explicó la estrella de 78 años desde su casa en Londres. “Sin embargo, no tengo muchos recuerdos de mis visitas. Sé que viajé una vez con el grupo Faces en el 1973, pero por lo demás, todo se vuelve borroso después de un tiempo”.

Stewart es uno de los artistas que más discos ha vendido de todos los tiempos, con más de 250 millones de álbumes y sencillos vendidos en todo el mundo durante una carrera que incluye éxitos en distintos géneros de la música popular, desde el Rock, el Folk, el R&B e incluso la música de jazz.

Promete un espectáculo memorable

Desde que comenzó la gira el año pasado, el británico ha incorporado canciones de su repertorio al espectáculo, las cuales va variando dependiendo del mercado en el que se encuentre. Esto será el caso del “show” que dará en la isla. “En los próximos días voy a estudiar un poco y asegurarme de conocer las canciones que son más queridas en esta parte del mundo”, declaró el cantante que tiene cinco décadas de carrera artística. “Sin embargo, el público podrá esperar un espectáculo sexy y de mucha energía. Hay una banda de 12 integrantes, por lo que hay seis hombres, seis hermosas mujeres y mucha energía. Todas ellas son músicos maravillosos y tocan el banjo y la guitarra, cantan y bailan”.

Con 31 álbumes, el proceso de selección de los temas que se presentarán en los espectáculos en directo es uno sumamente complicado. “Es extremadamente difícil seleccionar las canciones para los espectáculos. Todas mis canciones me encantan y tengo muchas que son maravillosas, otras que no tuvieron mucho éxito, pero escribí la mayoría de ellas y las considero como si fueran mis hijos”, detalló el británico, que en 2016 se convirtió oficialmente en ‘Sir Rod Stewart’ después de ser nombrado “caballero” en el Palacio de Buckingham en una ceremonia presidida por el prínicipe William.

Según Stewart, uno de los momentos de su espectáculo que más le gusta a los espectadores es un bloque de canciones con música acústica. “Hacemos un tremendo set acústico en medio de este espectáculo donde todos nos sentamos y tocamos muchas canciones que fueron grandes éxitos. También es un favorito de los fanáticos ese período del espectáculo”, indicó esta leyenda de la música que ha sido nombrado al Salón de la Fama del Rock and Roll en dos ocasiones. “En San Juan tocaremos unas 23 o 24 canciones, por lo que estaremos en el escenario durante unas dos horas. Es por eso que desde ya les digo al público que nos acompañe que se preparen. Voy a lanzar al público unos 12 a 15 balones de fútbol autografiados personalmente, porque soy un exfutbolista. Va a ser una noche maravillosa y vamos a tener la mejor noche de la historia”.

Planes futuros

Si hay una palabra que no existe en el vocabulario de este artista es “retiro”. Razón por la cual, Stewart recalcó en varias ocasiones durante la entrevista que no pensaba parar de trabajar. “No me voy a retirar. Me gusta pasar tiempo con mis hijos, llevar a cabo mis pasatiempos y estar en la casa, ya sabes, los jardines y esos detalles. Pero no, no soy de los que se retiran. Disfruto mucho lo que hago”, mencionó el autor de cientos de canciones.

Después de que termine la gira, Stewart tiene pensado cambiar un poco de ritmo, y enfocarse en cantar temas que vayan más dirigidos a la música de jazz. “Me gustaría en 2024 hacer un pequeño tour y tocar en escenarios pequeños con una gran orquesta y disfrutar del jazz que he grabado a lo largo de los años. Entonces, voy a tomarme un descanso de cantar “Hot Legs”, “Maggie May” y “Da Ya Think I’m Sexy”, todas las noches, entre otros. No hay nada de malo en eso. Sólo quiero tener un cambio”, añadió el padre de seis hijos.

Eso sí, algo de lo que no adolece este mítico cantante es de su sentido del humor y de una actitud positiva ante la vida. Por eso, a estas alturas de su carrera lo más que disfruta es presentarse ante su público. “Estar en el escenario es lo que más disfruto en estos días, porque como sabes ya no soy tan joven. Pero tengo mucha energía y me encanta lo que hago. Mi carrera ha sido muy generosa conmigo ha durado mucho tiempo y estoy muy orgulloso de eso”, añadió Stewart, quien al ser preguntado sobre cuál creía él que ha sido la clave de su éxito no dudó en describirse. “Creo que tengo una voz única, que el buen Dios me dio, y me gusta pensar en mí mismo como un artista. Además, de que todavía me veo fantástico”, concluyó el británico mientras lanzaba una sonora carcajada.