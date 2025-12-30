La cantante de música sacra y ministra se encuentra hospitalizada nuevamente luego de que en una cita de seguimiento sus médicos determinaran que era necesario internarla.

A través de un comunicado de prensa en su página oficial de Facebook, se informaron los detalles:

“Informamos que la cantante y ministra de música sacra Nimsy López, quien recientemente estuvo hospitalizada por más de 20 días —varios de ellos en cuidado intensivo—, había regresado a su hogar tras recibir el alta médica y la autorización para retomar gradualmente sus actividades, bajo seguimiento médico continuo.

“En el día de hoy, 29 de diciembre, durante una cita de evaluación, sus médicos identificaron nuevos hallazgos que requirieron su hospitalización inmediata para continuar con estudios y tratamiento.

“Actualmente, Nimsy se encuentra bajo el cuidado del personal médico del Centro Médico de Puerto Rico, acompañada por su familia.

“Agradecemos profundamente el amor y respaldo recibidos, y solicitamos nuevamente sus oraciones por su salud y pronta recuperación.”

La intérprete de “A prueba de todo” fue hospitalizada a inicios del mes de diciembre por un quebranto de salud que la mantuvo internada más de dos semanas, llegando a requerir donaciones de sangre y ser tratada en la unidad de cuidados intensivos.

Fue dada de alta el 20 de diciembre, teniendo la oportunidad de pasar el día de Navidad en familia. “La bondad de mi Dios me permitió celebrar con mi familia hoy el verdadero sentido de este día especial que es Jesús. Cinco días después de salir de Intensivo, hoy, día de Navidad, doy Gloria a mi Dios por su misericordia y la unidad de todo un pueblo que en oración y clamor tocaron el cielo”, expresó López en Facebook.