Vuelve a dar la cara por los niños y adultos en momentos de incertidumbre.

El cantante David Robles sigue fiel a su misión de cuidar a las familias puertorriqueñas y honrar los valores humanos a través de su proyecto infantil Nino y su Mundo Musical.

El merenguero y educador se encuentra enfocado en su misión de crear un mundo mejor ante el lanzamiento de su nuevo tema, “Simón dice”, una reinterpretación de la canción que popularizó el grupo La Quinta Clave en el 2005, que persigue alejar a diversas generaciones de sus aparatos electrónicos para que disfruten el presente a través de la música.

“Este proyecto es para volver a unir las familias, volver a tener más valores, volver al respeto y el amor, y la canción de ‘Simón dice’ nos lleva a eso. Eso era una canción que unía a niños, jóvenes y adultos, y había un momento de felicidad familiar, donde todo el mundo se paraba, no había nadie sentado y todo el mundo disfrutaba”, sostuvo el exintegrante de Karís en entrevista con Primera Hora, indicando que el tema, basado en el juego de memoria que se popularizó a finales de 1970, fusiona el español el inglés y portugués.

Robles, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia pedagógica y casi 30 años en la música, afirma que más allá de “rescatar los valores”, este número también surge de experiencias en decenas actividades, como fiestas patronales, actividades escolares y hasta eventos corporativos, donde le sorprendía ver a personas pegadas a una pantalla antes de compartir con sus allegados y disfrutar el presente.

“Cuando hago mis espectáculos privados, dígase un día de logros, o una fiesta de trabajo, les pido a todos que si pueden, en ese momento suelten el celular y que miren a los suyos a la cara, que se rían, que bailen, que su gente los vea bailar, brincar, y salten. Que tengamos una hora para conectar en familia. Eso me lleva a sacar esta canción”, contó el músico, quien incluso lanzará pronto un video musical que emula las fiestas caseras de los 1980, en que chicos y grandes gozan por igual.

Robles, incluso, aseguró que su trabajo no solo busca sacar a los pequeños del sedentarismo, sino también ayudar a los adultos a encontrar su niño interno y compartir esa felicidad con sus seres queridos.

Nino y su Mundo Musical busca sacar a chicos y grandes de sus sillas con el nuevo senciilo. ( Suministrada )

“Hace poco estuve en una actividad familiar, donde había maestros y niños, y un padre se me acercó a decirme: ‘yo he ido a mil fiestas, pero a mí nadie, nadie, me había hecho bailar y te felicito porque no sé cómo lo hiciste, ni tengo idea de cómo me levanté, pero terminé bailando, y jamás había hecho eso, ni le reía las gracias a nadie’. Y ahí es que uno ve el resultado de mi trabajo; mis espectáculos no son sólo para los niños, sino para las familias enteras”, expuso.

De hecho, el intérprete de “Las vocales” y “Mantenernos alerta” afirma que su mensaje lo ha llevado a eventos con una audiencia completamente de adultos a través del personaje infantil que creó hace 12 años.

“Yo quiero que todo el mundo, chico, joven, papá, abuelo, sepa que tenemos que fomentar valores, que necesitamos cuidar nuestro único hogar, que es el planeta Tierra, y que tenemos que mantenernos saludables y para esas actividades para adultos me han llamado varias veces”, destacó.