La música urbana cristiana será protagonista de un espectáculo de gran escala con el Festival Urbano Cristiano, que se llevará a cabo el sábado, 2 de mayo en el Coca-Cola Music Hall del Distrito de Convenciones en San Juan.

“Este festival representa un paso importante para la música urbana cristiana en Puerto Rico. Esto demuestra que el género continúa expandiéndose, convocando nuevas audiencias y posicionándose como una plataforma de mensaje positivo para todas las edades”, dijo Sireno Mesa, uno de los productores.

El festival reunirá en un mismo escenario a una decena de artistas que representan distintas generaciones y estilos dentro del movimiento urbano cristiano. El evento conformará una noche diseñada para la adoración, la unidad y el encuentro espiritual a través de la música.

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El programa musical incluirá a Harold Velázquez, Natan El Profeta, Musiko, Pauneto, C Shalom, Practiko, Mireyli Rosa, Eliud L Voces, La Salt, Puchu, Joe Lee, Lexander, Youdiel, Liaz, Jhex, Brizz7even, Elike, Nicky The Prodigy, Danny De León y Zamil, y otros invitados sorpresa.

“Buscamos crear una experiencia musical que una generación y lleve un mensaje de esperanza al público puertorriqueño”, añadió el productor Roberto Roca.

El Festival Urbano Cristiano busca posicionarse como un espacio de comunión colectiva donde la música sirva como puente para fortalecer la fe y promover valores de unidad dentro de la comunidad.

Para más información y compra de boletos el público puede acceder a Ticketera.com o en la plataforma digital www.instagram.com/festival_urbano_cristiano.