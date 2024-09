El joven cantautor y productor musical puertorriqueño Onell Díaz se presentará por primera vez en su país con la gira del concierto “Lleno”, que tuvo un inicio exitoso en Orlando, Florida. La cita musical será el 20 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en Coca-Cola Music Hall en Distrito T-Mobile, recinto en que promete estremecer a sus seguidores, como al público en general, con su reguetón cristiano.

Onell Díaz, hijo del afamado productor musical DJ Nelson, compartió estar “un poquito nervioso, pero contento y listo”, por su profundo respeto a su pueblo al que llenará de mensajes profundos con sus letras. “Dios me llamó y estoy confiado en dar todo por el todo en su nombre. Espero, primero, que el público tenga una experiencia con Dios. Quiero que esa experiencia marque sus vidas. ¡Voy a darlo todo! Queremos hacer que esta noche sea un antes y después en la vida de nuestra gente. Mis invitados especiales del público serán aquellos que no han conocido al Señor”, subrayó por escrito el artista.

La voz de temas como “Misericordia” (a dúo con Farruko), “Yo no sé” (con Alex Zurdo) y “Solo cree” (en solitario) reveló que “no he sido cristiano toda la vida, ni fui criado en el Evangelio… Vengo de una familia de reguetón y me iba muy bien en la música secular. Pero un día el Señor se me paró de frente - en sueños y visiones- y me dijo que tenía planes conmigo. Tuve la lucha de aceptar el plan de Dios o seguir el propio. Fue muy difícil porque entró el proceso de negarme por aceptar lo que Dios quiere. Eso me trajo un poco de problema con mi papá que construyó un camino para mí. Nos dejamos de hablar por un tiempo ya que no entendía, ni yo entendía, muchas cosas. Hoy él entiende y es parte de lo que yo hago; entiende mi misión”.

Fue en 2017 cuando dio un giro a su vida musical lanzando su primer tema de reguetón cristiano, “Culpable”, luego de haberse dado a conocer como Onell Flow en su faceta de productor musical en el mundo secular.

Onell Díaz ha escuchado testimonios de personas con ideas suicidas, en crisis matrimoniales rumbo al divorcio o que tomarían malas decisiones, pero la fuerza de su música contribuyó a que abrazaran la fe y rescatara vidas. “Una vida que alcancemos es éxito, es como ¡un Grammy! Voy uno a la vez…”, sentenció.

En su trayectoria ha colaborado con Farruko, Luar La L, Dalex, Funky, Jay Wheeler, Alex Zurdo, Manny Montes y Gocho, entre otros intérpretes, pero grabando temas en su línea sacra. Precisamente, celebra cuando más talentos urbanos atraviesan una conversión religiosa. “Ver hoy a estos cantantes convertirse ha sido producto de las oraciones de muchas personas”, insistió.

Daniel Rodríguez, manager del artista, anunció en tanto que “Lleno” será “un evento para evangelizar, en el que Onell llevará el mensaje de salvación. Habrá artistas invitados tanto del mercado secular como cristiano”.

Aunque no quiso revelar aun los nombres de las figuras que subirán al escenario, sí indicó que podrían ser muchos de los que estuvieron en el show del estado de la Florida del pasado 23 de marzo y sorpresas. El talentoso intérprete llevó su espectáculo también a Cali, Colombia. Su gira musical impactará, más adelante, a México y otros lugares en Colombia.

Las puertas del concierto “Lleno” en Coca-Cola Music Hall, producido por Paco López, abrirán a las 7:30 de la noche. Los boletos ya están disponibles en Ticketera