La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) presentará el concierto especial “Una Vigilia Pascual” este Sábado Santo, a las 7:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. El concierto estará bajo la dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la orquesta.

“Presentar este concierto en Sábado Santo tiene un significado muy especial para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Hemos concebido esta vigilia como un espacio de pausa y contemplación, donde la música, cuidadosamente seleccionada para la ocasión, acompaña el sentido de reflexión que define la fecha, con obras que evocan espiritualidad, recogimiento y contemplación. Invitamos al público a acompañarnos y a vivir una experiencia profundamente emotiva”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Por primera vez en el siglo XXI, la OSPR ofrecerá un concierto en Sábado Santo, con un programa concebido especialmente para este momento de recogimiento dentro de la Semana Mayor. La selección musical, curada por el maestro Irizarry, propone un recorrido sonoro que evoca la profundidad espiritual de la fecha y reafirma la riqueza de una tradición musical de siglos.

Como parte de la velada, se presentarán dos estrenos en Puerto Rico: “La Plegaria” de San Gregorio, del compositor armenio-estadounidense Alan Hovhaness; y “Nobilissima Visione”, retablo sinfónico del alemán Paul Hindemith, inspirado en las visiones de San Francisco de Asís. Ambas piezas aportan una dimensión contemplativa y mística al concierto.

El concierto culminará con la “Obertura a La Gran Pascua Rusa”, de Nikolai Rimsky-Korsakov, una obra de gran fuerza expresiva.

Los boletos están disponibles en Ticketera y Ticket Center.