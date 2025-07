Uno de los sellos distintivos del cantante Oscar Serrano es el afán de reír y de llevar alegría en cada nota musical, con sus letras y en sus presentaciones. Parte de esa personalidad es una huella que doña Doris Matos Figueroa, su mamá, moldeó durante su crianza.

Esa visión de la vida fue gestándose en un momento en que su madre lidiaba con las críticas por su personalidad vivaracha.

“Yo nací así. A mi viejita, que en paz descanse, le daba un poquito de dolor de cabeza en el sentido de que era muy creativo, hacía mis propios ‘shows’, hablaba con las paredes”, recordó al elogiar el amor que recibió de doña Doris, quien falleció en mayo de este año.

“Era un niño que por poco medican porque parecía un niño que no era normal, pero mi mamá se dio cuenta de que tenía potencial y me explotó a lo más que yo podía, y aquí me tienen. Por eso me pusieron ‘El loco’”, reveló el artista, quien promueve el sencillo “No te veo”.

Asimilar su partida ha tenido sus retos, pero se apoya en el amor que recibió y en los buenos recuerdos. “Yo no sabía ni creía que iba a poder salir de esto. Es como si sintieras que el corazón se te arrancó del cuerpo. No tendría palabras para definir lo que se siente. Pero hay un pero bien grande, y es la enseñanza, el amor, el sacrificio, la lucha”. En este sentido, Oscarito, como también se le conoce en el medio artístico, confesó que como rutina disfrutaba hacerla reír para avivar su ánimo.

“Cada hermano tiene una relación diferente con su mamá, y eso es lo lindo. Tenía seis (hijos) y los trataba a cada uno con su personalidad. La mía es del loco. Entonces yo siempre le hacía bailes y cosas. La molestaba muchísimo. Siempre buscaba la forma de hacerla reír. Creo que es la paz que yo siento”.

El día que recibió la noticia de su fallecimiento, tenía agendada una presentación musical en Patillas. “Yo llegué hecho pedazos. No estaba en mi mejor condición”, mencionó luego de aclarar que momentos antes le habían propuesto obviar la presentación. “Ellos me llamaron para ver si quería cancelar, con esa deferencia tan linda. Yo les dije que yo iba a ir a hacer el espectáculo, y creo que fue lo mejor que hice porque si no hubiese sido por eso, tal vez mi mente se hubiese perdido. Me ayudó mucho, poder ir, compartir con la gente y a la vez compartí mi dolor, pero a la misma vez les di lo que ellos esperaban”, prosiguió conmovido, y reiteró que “quería dejar esa nota por ahí, de agradecimiento a la alcaldesa (Maritza Sánchez Neris) y a su gente”.

En armonía con “Banchy”

Desde su salida de la legendaria agrupación de merengue Grupo Manía, de la que formó parte con su hermano Héctor “Banchy” Serrano, hay quienes han anhelado el regreso de Oscar a la orquesta que hace más de tres décadas ayudó a fundar. A su vez, a lo largo de los años ambos han sido objeto de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento, que, principalmente, ha obedecido a que a nivel profesional han tomado rumbos diferentes. Pero Oscar especificó que esto no se traduce en rivalidad ni enemistad, algo que han aclarado en diversas ocasiones por separado.

“Quiero dejarle saber al público que Banchy es mi hermano menor y nunca… distancia no existe, ni existió ni existirá, eso no va a pasar. Nunca ha existido esa distancia”, expuso enfático, y confesó su sorpresa por los rumores que los han perseguido por años. “Yo he visto cosas, pero la realidad es que no ha habido eso. Eso no existe”. De hecho, en febrero de este año el grupo publicó en sus redes sociales un vídeo que los muestra compartiendo en un mismo escenario en una presentación.

¿Qué piensas de esos rumores que insistían en una diferencia entre ambos?

“La realidad es que no ha habido eso… entre él y yo no existe nada de eso. Estamos igual que siempre. ¿Que hubo un poco de disturbio cuando yo salí? Sí, pero eso ya pasó. Eso pasa siempre. Mi hermano y yo… Nosotros hablamos tanto, que no te lo puedo explicar. Siempre hemos sido ridículamente amorosos”.

¿Qué fue lo que provocó tu salida del grupo?

“Nunca hubo diferencia (con Banchy). Es que yo me gasté. Yo estaba como que ya decidido a… A mí siempre me gustaba la música, pero no me gustaba el negocio, el negocio como es, como se movía, no me gustaba, entonces me gasté y como que me quería… Es que Dios está ‘pasao’. Yo me quería salir ya. Entonces de repente pasa esto, como yo he dicho anteriormente, iba a comprar una compañía. Se me adelantó alguien y compró la compañía y me quedé en la prángana y tuve que hacer mi orquesta. Como quien dice, Dios me llevó aquí para que mi otro hermano (Daniel) pudiera brillar como está brillando hoy en día, y todos estamos bien. Creo que estamos mejor ahora que antes porque ahora tenemos otro hermano más que está haciendo un trabajo espectacular”.

¿Qué admiras de Banchy?

“Es mi ídolo. Está durísimo. Todo lo que hace, lo hace bien. Que Dios me lo bendiga siempre”.

¿Volverías a formar parte de Grupo Manía?

“Formar parte no, pero si hay un proyecto de que ‘vamos a hacer algo’, pues sí, claro que sí. Incluso, no tengo que formar parte de lo que yo soy parte, porque lo soy. Mientras yo esté vivo, voy a seguir siendo parte”.

Feliz con “No te veo”

El también compositor y productor musical se manifestó pleno de entusiasmo al hablar de su nuevo sencillo, “No te veo”, en el que reitera su finalidad para motivar al baile.

“Es una canción con un coro pueblerino que se me ocurrió en un soneo que hice en la última Fiestas de la Sanse, y el público se cautivó con el coro, y mi esposa y mi hija, que estaban conmigo allí, se dieron cuenta que había una conexión buena y me cayeron arriba para que hiciera una canción con eso”, dijo sobre la motivación, que lo llevó a una canción de corte romántico. “Empecé a crear una historia como si dos personas se hubieran dado una cita para encontrarse allí, pero como hay tanta gente, él le tira texto, ‘¿dónde estás, que no te veo?, te ando buscando, estoy aquí pa’ ti’, y se lleva de esa manera jocosa”.

A nivel sonoro, Oscarito destacó el dinamismo del arreglo. “Para bailar está espectacular. Traté de mantener el ritmo que me caracteriza con la idea nueva de mi proyecto, que es un poco diferente a lo que yo hacía antes, y algunos sonidos y cositas que están puestas por ahí, para que esté actualizado”.

Para la historia visual, cuya historia transcurre en una cancha de baloncesto, contó con el apoyo de los jugadores Luis “Luisito” Rivera, Richard Núñez, Christian “Cuco” López, Hiram Huerta del equipo de los Criollos de Caguas. “Estamos en la época del BSN y todo el mundo está pendiente”, dijo, y enfatizó el apoyo que recibió al proponer contar con las figuras deportivas para su video, que también integró a las Criollas Dancers. En la historia, el cantante presume ser un jugador más. “Rápido me dijeron que sí. Me buscaron los jugadores. La pasamos espectacular. La verdad que fueron muy cordiales conmigo, muy amables, me trataron muy bien”.

Su amor por Caguas lo lleva sentir orgullo por el equipo. “Yo soy de mi barrio Cupey, pero yo soy cagüeño también, porque estoy viviendo allá, hace 22 años. Quería hacer eso para impulsar más al equipo, para motivar más a los muchachos, y aunque nos hubieran eliminado, yo creo que hicieron un buen trabajo y que vienen cosas más grandes para el equipo”.

Dentro de sus logros recientes se incluye su presentación reciente en el Festival Puertorriqueño de Massachusetts. “Fue el pasado fin de semana y la verdad es que la energía que recibí del público fue tanta que yo creo que boté hasta los pistones (ríe). Tuve que hacer una música extra cuando la policía estaba mandando a parar el espectáculo. Me pidieron otra y la policía cedió como si nada, ‘dale, haz tu trabajo’, la policía se metió, hice la otra, y mejor todavía, el ánimo, la efervescencia del público, increíble. Había una energía sobrenatural en ese lugar que yo espero en verdad que se repita el año que viene”.

Sus planes abarcan encuentros en República Dominicana, Miami y Nueva York para promocionar “No te veo”. “Luego de eso tengo otra gira por los Estados Unidos”, reveló, y adelantó sus planes para lanzar una producción discográfica para el año que viene “con artistas invitados y un gran concepto para cerrar con broche de oro”.