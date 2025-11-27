Oscarito Serrano recuerda estar día y noche cantando en las Navidades de Puerto Rico, yendo a distintos hogares y negocios a llevar la alegría de la época festiva, y todo con la sazón y humildad que lo ha distinguido por más de dos décadas.

Ahora el cantautor y productor está listo para revivir esos años de jolgorio, alegría y unión familiar en su nuevo especial “Locura navideña” con un fiestón lleno de estrellas y sorpresas este Viernes Negro en el Distrito T-Mobile.

El conocido merenguero habló con Primera Hora sobre este nuevo proyecto que nació con el fin de revivir las parrandas, los eventos sociales que se realizan en los hogares de seres queridos de manera improvisada con música, comida y bebidas tradicionales en plena temporada de fiestas, pero con un giro moderno, añadiéndole su energía, su trayectoria, y su espíritu en esta producción de 11 temas interpretados en vivo.

“Esto se hizo con mucha gente muy linda, que fueron a compartir conmigo en la Hacienda Santiago... yo estoy lucío ahí, yo cuento muchas cosas, cómo fue mi niñez en esto, hablo de la comida, la cultura puertorriqueña, qué sentimos, cómo celebramos ese nacimiento del niño Jesús, con un orgullo tradicional, como se hacía en los tiempos de antaño, y yo creo que eso es bien valioso”, sostuvo el artista, quien llegó junto a Julio César Sanabria y Willito Otero a la sala de redacción de GFR Media para encender el espíritu navideño con su música.

¿Pero qué más hace moderno este proyecto? Oscarito compartió que, más allá de la producción sonora, “Locura Navideña” toma en cuenta lo que es la mirada de la cultura nacional, que ha tenido protagonismo en este 2025 tras el éxito que tiene Bad Bunny con su reciente álbum “Debí tirar más fotos”, que incluyó una histórica residencia artística en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“Nuestra puertorriqueñidad está a flor de piel, está floreciendo a nivel mundial de una manera terrible, y todo eso lo plasmamos en el especial”, aseguró el intérprete.

El especial navideño del merenguero se presentará el Viernes Negro en un fiestón en el Distrito T-Mobile. ( Suministrada )

El boricua, además, compartió el orgullo que no solo contar con figuras como Ken-Y, Los Pleneros de Severo, Felito Vega, BLB, y un grupo de jóvenes trovadores en esta apuesta, sino también unir a su hija, Coral Serrano, en un tema que celebra el nacimiento del niño Jesús, así como en su producción.

“El proyecto fue divertido, pero fue bien fuerte, porque es una producción completamente en vivo, con las cámaras y todo, pero me lo disfruté mucho porque era uno de los sueños que Papi tenía hace mucho tiempo, él llevaba años queriendo hacer este especial”, compartió Coral, asegurando que el especial se encontrará disponible en el canal de YouTube de su papá, donde le exhortó al público a que se conecte y les dejen qué nota sacarían si eso fuera un examen.

“Es súper lindo poder estar al lado de papi. Cada vez que veo que logra sacar un proyecto nuevo de lo que se nos ocurren en casa, y terminan siendo del agrado del público, es una satisfacción que no sé cómo describir muy bien, pero me llena de alegría y seguridad que estemos haciendo las cosas bien”, agregó la joven.

La celebración también incorporará el característico humor de Tita Guerrero, gran amiga de Oscarito, quien aportará su chispa y alegría a esta “locura musical” llena de ritmo, tradición y sabor boricua.